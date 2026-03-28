表面強悍其實很焦慮！心理師分析川普動作：用自信掩蓋不安全感

▲川普的肢體語言十分豐富，心理師也分析背後線索。（圖／路透）

文／專業心理師林萃芬

摘自／時報出版《從肢體洞察人心》

有些人一開口，還沒講完內容，現場就已經被他帶著走。你會覺得他有力量、有氣勢，甚至像是天生領導者，但同時又隱隱感到緊張，彷彿只要一句話不對，氣氛就會瞬間繃緊。這種讓人又信服、又戒備的感受，很多時候不是來自語言本身，而是來自肢體語言。

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提到肢體語言，腦海立刻浮現的代表性人物，就是美國總統川普。在政治演講或公開露面時，他的肢體語言非常豐富、有力。從他經常出現的姿勢、手勢、臉部表情、聲音語調等肢體語言線索，可以進一步解析其權威、主導、自信的性格，不只有助於了解他的人格特質，也能從中觀察其決策風格與溝通模式。

川普最鮮明的特徵之一，就是善於使用「權力型手勢」來表現自信與掌控全局。例如，他常將雙手張開，呈現支配姿勢，這類手勢會傳遞出自我掌控與權威感，尤其在公開演講或辯論中，更有助於塑造強勢領袖的形象，吸引支持者長期跟隨。

▲「拳頭揮舞」也是他的代表性動作之一。（圖／達志影像／美聯社）

「拳頭揮舞」也是他的代表性動作之一，這種動作能迅速激發群眾情緒，傳達力量與決心，等到現場情緒被推高，演講感染力也會隨之增強。

除了展現力量，他也很懂得如何「帶節奏」。川普通常會將食指與拇指形成「OK手勢」，藉此強調或收尾某個論點，顯示他對自己的觀點很有信心，同時也能引導聽眾的注意力跟著他走。

當他試圖解釋較複雜的概念，或對外做出承諾時，又常用手在空中畫圓，這樣的動作能稍微緩和語氣，讓他看起來仍對話題握有掌控感。至於一隻手向下切割的手刀動作，則經常出現在他強調核心主張或重要政策時，傳遞出決斷與權威，也讓說話顯得更加堅定。

▲指向觀眾或鏡頭，這種手勢雖然能加強說話語氣，但也容易被解讀為挑釁，甚至帶有攻擊性。（圖／達志影像／美聯社）



但強勢，不等於永遠讓人感到舒服。川普也經常會指向觀眾或鏡頭，這種手勢雖然能加強說話語氣，製造「我正在直接對你說話」的效果，但也容易被解讀為挑釁，甚至帶有攻擊性。相對之下，當他想強調自己說話的誠懇性，或想向聽眾傳達透明、開放的態度時，則會出現雙手張開、手掌向外的動作。手掌向外通常被視為開放、無害的姿態，能在強勢風格中稍微拉近與群眾的距離。

他的主導性，不只出現在手勢，也出現在整體身體姿態。川普常把手放在講台邊緣，或以輕鬆但穩固的站姿表現自己的主導性，這種肢體語言常見於領袖型人物，意在傳達穩定、控制與不動搖的感覺。

有時他也會以「掌控性握手」來強調優勢，例如用力握手或把對方拉近，這些細節都反映出他對支配地位的渴望與需要。即使坐著，他也常坐得很開、手肘向外擴展，藉此展示力量、自信與對空間的佔有欲。

▲川普經常出現的「招牌面部表情」，常被用來強化他對某件事物的不滿或懷疑。（圖／視覺中國）

表情的運用，同樣是他極具辨識度的一部分。川普經常出現的「招牌面部表情」，包括皺眉、撇嘴、抬眉等動作，這些表情常被用來強化他對某件事物的不滿或懷疑。他有時會使用誇張表情來吸引觀眾注意，這樣的肢體溝通風格，在政治造勢場合特別容易激起群眾的情緒共鳴。

他的微笑也相當特殊，往往帶有一絲自信，甚至輕蔑，尤其是在談論自己的成就或批評對手時，更容易浮現這種「招牌微笑」。至於突然揚起眉毛，則常被用來表達驚訝、不滿，或對某件事感到震驚，進一步放大語言的效果。

當他嘴角向下時，則經常傳遞出不屑或輕蔑，支持者可能因此感受到他「敢於直言」，但在其他人眼中，這也可能是一種負面、攻擊性偏強的訊號。

▲心理師分析，看似強悍的外在表現，背後未必只有自信，也可能伴隨著防禦。（圖／路透社）

更值得注意的是，這些看似強悍的外在表現，背後未必只有自信，也可能伴隨著防禦。當川普想加強自己的觀點時，常會將身體向前傾，這個姿勢代表參與、主動與積極性，但也會帶來一種咄咄逼人的感受。

拍桌或拍膝，則是一種更強烈的加重語氣動作，當他要強調自己對某件事的立場時，這類肢體語言往往暗示「對立」與「不妥協」，容易讓對方感到壓力。若面對批評、質疑或困難問題，他的肢體語言則會顯示出某種程度的防禦性，例如表情緊繃、身體僵硬、雙臂交叉、頭部略微向後仰，這些動作都透露出他在面對挑戰時的情緒波動，以及對自我形象保護的重視。

這類特質歸納為「權威主導防禦」型，通常有強烈的主導性、自信心與防禦性，但在某些情境下，也會隱藏焦慮不安，並且強烈渴望被認同。他們誇大的肢體語言，有時是用來表現自信，有時則是在掩蓋內心的不安全感。表面上看起來很強，其實對外界評價非常敏感，也很在意自己是否被尊重、是否被看重、是否仍掌握局面。

這也讓「如何跟這類人相處」變得格外重要。若直接挑戰他們的主導性或權威感，往往很容易引爆衝突。與其正面對抗，不如先理解對方背後的心理需求，才能建立真正有效的溝通橋梁。

這類人通常渴望被重視、被認可，也希望自己的成就被看見，因此與其一開始就反駁，不如先用誠懇、尊重的語氣肯定其觀點，即使不完全認同，也可以先找到其中值得認同的部分。例如說：「我很欣賞你對這件事的獨到見解。」這樣的回應方式，能降低對方的防禦心理，也比較有機會讓對話往前推進。

在互動過程中，最好也避免使用過於挑戰意味的肢體語言。因為對這類人來說，肢體語言往往不只是表情動作，更像是自我形象的延伸。一旦他感覺自己的主導地位被碰撞，就很容易進入防衛或反擊狀態。

相較之下，若能適度給予他一些主導空間，例如先詢問他的意見，讓他感覺自己對情境仍有一定控制權，通常能減少其焦慮與不安，讓溝通更順利。

不過，理解對方，不代表放棄自己。和這類人相處時，界線一定要清楚。雖然要尊重其主導性，但若對方態度過於強勢，仍需要以平和而堅定的方式劃清界線，例如說：「我理解你的想法，但我對這件事情有不同看法，也許我們可以一起討論。」這樣的表達既不正面挑釁，也不會任由自己被壓過去，比起硬碰硬，更能維持平等的互動關係。

如果你發現對方開始出現雙臂交叉、身體緊繃、表情僵硬等防禦性姿態，通常表示他已經感到不安、受威脅，或正在努力維持控制感。這時候最好的做法，不是再加重語氣，而是先緩和話題，降低對方的壓力，再用較輕鬆、較開放的方式把對話拉回來。

若對方透過誇張表情掩蓋真實情緒，也可以試著用開放式問題探詢，例如：「你對這件事真正的感受是什麼？」有時候，對方真正需要的，不是辯贏，而是被理解。

此外，若對方語速很快、肢體語言強烈，你也可以刻意放慢自己的語速與動作，用較穩的節奏平衡整體對話氣氛。因為這類型的人往往傾向表達自己，較少傾聽他人的聲音，若想鼓勵他開始聽，你可以溫和地把焦點拉回彼此，例如問：「我也想知道，你怎麼看我的想法？」這種方式比直接要求對方「聽我說」更有效，也更不容易引起反彈。

面對這類人的強勢語言或肢體動作，很多人一開始會以為對方是在針對自己，但實際上，那往往只是對方表達自信，或掩蓋脆弱的方式。真正重要的，不只是看懂對方，而是穩住自己。

當對方的態度已經影響到你的情緒時，可以透過「腹式呼吸」或「情緒冥想」的方法，先讓自己回到穩定狀態，避免被拉進對方的節奏與情緒漩渦之中。

說到底，這類看似強勢的人，往往不是單純地想壓過別人，而是在用最熟悉的方式維持安全感。若能看懂他們權威姿態背後的防禦需求，尊重其主導需要，同時守住自己的情緒與界線，很多原本可能惡化的互動，其實都能被導向更平衡、也更成熟的溝通。

★本文摘自時報出版《從肢體洞察人心：運用直覺訓練法，從肢體語言與微表情快速洞察真實意圖》，作者林萃芬，專業諮商心理師。讀懂人心，是一種現代生存能力。很多關係的真相，其實早就寫在表情與動作裡。從肢體、眼神、聲音到日常行為，用一套可複製、可練習的模式，在職場、戀愛到危險辨識中，做出更清醒、更安全的判斷。