　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

植物沒有想像中「安靜」！沒耳朵也能「感知聲音」並做出反應

▲▼皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

▲現實中的植物雖然不像「皮克敏」會走動，但也沒有一般人以為的「安靜」。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

記者林育綾／綜合報導

任天堂手遊《皮克敏》(Pikmin Bloom) 近來爆紅，玩家透過「花苗」培育一種介於動物與植物之間的可愛生物，呆萌樣子擄獲人心。而現實中的「植物」雖然不會走動，卻也沒有想像中那麼「安靜」；專家研究發現，雖然植物沒有像動物那樣的聽覺器官，卻能感知特定聲音，甚至能「做出反應」。

寶瓶文化近日出版新書《植物的感官世界》，由以色列植物遺傳學家丹尼爾．查莫維茨（Daniel Chamovitz）撰寫。書中從近年多項研究切入，討論植物如何感知外界刺激，顛覆許多人的常識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作者指出，過去科學界普遍認為植物與音樂、聲音無關，這樣的看法其實有演化上的道理。對人類和多數動物來說，聽覺的作用在於快速接收危險或同伴訊息，進而移動、逃跑、溝通。但植物固定在土地上，無法像動物那樣即時移動，因此從傳統生物學角度來看，植物似乎沒有發展出「聽覺」的必要。

不過作者也提醒，「缺乏實驗證據」不等於「已經證明沒有」，關鍵不在於把音樂播放給植物聽，而是找出那些對植物有生態意義的聲音，例如水流聲、授粉昆蟲振翅聲，或與草食動物互動有關的聲音，再觀察植物是否會因此改變生理反應。

書中提到，一項以宿根月見草為對象的研究中，團隊將蜂類與天蛾的振翅聲播放給植物，結果發現，暴露在授粉者聲音下的植株，分泌出的花蜜糖分高於安靜環境中的植株。這項結果顯示，植物可能會對和授粉有關的聲音迅速做出反應，調整花蜜品質，提升吸引授粉者的機會。

另一項研究則把焦點放在「根部」，學者提出，如果聲波振動與水流傳播的振動相似，植物根尖可能會朝向水源方向彎曲生長。

這也提供了一種新的解釋方向，過去工程界常看到樹根沿著地下水管、汙水管生長，甚至侵入其中，通常被認為是管線滲水，才吸引樹根，但新研究認為，也有可能是樹根「被流水的聲音或振動吸引」。

▲寶瓶文化近日出版新書《植物的感官世界》。（圖／寶瓶文化）

此外，植物不只可能感知聲音，甚至會「發出聲音」，像是有研究指出，乾旱狀態下的松樹與櫟樹，會散發超音波振動；另有研究團隊記錄到，玉米幼苗根部出現類似「滴答」的聲音。

雖然這些現象目前仍無法直接證明植物是在「溝通」，但已讓科學界開始思考，植物世界可能比原本想像得更「不安靜」。

丹尼爾．查莫維茨強調，這些研究並不等於已經證明植物具有和動物一樣的聽覺，因為植物究竟是靠哪個部位感知聲波，又如何把聲音訊號轉化成細胞反應，至今仍有許多未知。但至少可以確定的是，把植物簡單視為「沒有耳朵的聾子」，恐怕已經太過武斷。

你可能想看

植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆
87歲李昌鈺辭世！曾透露「除眼睛外」全都器捐　原因曝光
神探李昌鈺87歲辭世！生前拍過台劇《鑑識英雄》同框蔡淑臻
快訊／伊朗襲沙烏地空軍基地！　至少10美軍受傷
87歲李昌鈺辭世　臨終前西來寺法師曾去祈福
26歲職能治療師疑「拒復合」遭砍死！親友聽噩耗崩潰
今東北季風3地區雨大！　下週連2波鋒面轟雷雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵電車線故障「全天延誤破2萬分鐘」　今首班車起正常行車

緬甸去年強震「相距5公尺兩屋變相鄰」　學者示警：還有規模7以上

獨／去年緬甸強震「地表裂480公里」　學者：斷層平滑集中

植物沒有想像中「安靜」！沒耳朵也能「感知聲音」並做出反應

清明連假壞天氣！　2波鋒面「下週春雨」連7天

今東北季風3地區雨大！　下週連2波鋒面轟雷雨

每天狂用漱口水「舌頭變褐色」！醫師一看搖頭：別再用刑了

嗆「185以下都是侏儒」遭出征！女網紅道歉：我嘴秋活該被罵

韓籍啦啦隊應援出席率「最高是她」！球迷大讚：根本台鋼公務員

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在三縣市

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中街頭殺人監視器

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台鐵電車線故障「全天延誤破2萬分鐘」　今首班車起正常行車

緬甸去年強震「相距5公尺兩屋變相鄰」　學者示警：還有規模7以上

獨／去年緬甸強震「地表裂480公里」　學者：斷層平滑集中

植物沒有想像中「安靜」！沒耳朵也能「感知聲音」並做出反應

清明連假壞天氣！　2波鋒面「下週春雨」連7天

今東北季風3地區雨大！　下週連2波鋒面轟雷雨

每天狂用漱口水「舌頭變褐色」！醫師一看搖頭：別再用刑了

嗆「185以下都是侏儒」遭出征！女網紅道歉：我嘴秋活該被罵

韓籍啦啦隊應援出席率「最高是她」！球迷大讚：根本台鋼公務員

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在三縣市

台鐵電車線故障「全天延誤破2萬分鐘」　今首班車起正常行車

男子穿超單薄「突衝入海中」　身份曝光...竟是男團隊長

柯文哲重刑逼出更緊密藍白合　被束縛的民眾黨如何繼續壯大？

3月28日星座運勢／魔羯回味美好歡笑　雙子勇敢承擔責任

大谷翔平二刀流也打第1棒！羅伯斯揭密道奇打線策略

87歲李昌鈺辭世！曾透露「除眼睛外」全都器捐　原因曝光

又是口誤？　川普竟稱荷莫茲為「川普海峽」

幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

賈吉挑戰ABS成功轟本季首轟！聯手史坦頓開砲　洋基開季2連勝

李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆

【掃下去會倒整排...】拖板車載「超寬鋼骨」上路 網怒：太誇張了

生活熱門新聞

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

即／今彩539頭獎開出3注！

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

韓籍啦啦隊2025年應援出席率　她83.3％奪冠

台鐵區間車最慘延誤310分鐘　明拚首班車恢復

每天狂用漱口水　女患者舌頭變褐色

今東北季風3地區雨大！　下週連2波鋒面轟雷雨

清明連假壞天氣！　2波鋒面「下週春雨」連7天

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯

看IG限動不想被發現？大票曝「偷看技巧」

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？

單親爸尋找二春　網見1句話超問號

黃國昌號召329上凱道　「PTT鄉民反應」曝光

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

更多熱門

相關新聞

玩皮克敏日行萬步很健康？醫：7千就夠

玩皮克敏日行萬步很健康？醫：7千就夠

近年《Pokémon GO》（寶可夢）、《Pikmin Bloom》（皮克敏）等「走路就能玩」的定位型手遊在台灣掀起熱潮，不少民眾為了推進遊戲進度而累積相應步數，從而養成每天外出散步的習慣，甚至出現「日行萬步」的現象。台北醫學大學附設醫院骨科部脊椎骨科專任主治醫師蔡松航表示，走路確實有助於肌肉、骨骼、關節健康，但步數並非愈多愈好，若超出身體負荷，反而可能增加膝、踝與足底等部位傷害風險，關鍵在於強度控制與循序漸進。

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

阿滴、魚乾開揪「皮克敏」散步趴！大頭照太像被認出

阿滴、魚乾開揪「皮克敏」散步趴！大頭照太像被認出

娶到植物控老婆　男分享結婚前後照

娶到植物控老婆　男分享結婚前後照

關鍵字：

植物皮克敏寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

即／今彩539頭獎開出3注！

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

老公外遇！妻心碎逼結紮「求醫加速排空」：沒生小孩就好

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面