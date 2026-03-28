植物沒有想像中「安靜」！沒耳朵也能「感知聲音」並做出反應

▲現實中的植物雖然不像「皮克敏」會走動，但也沒有一般人以為的「安靜」。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

記者林育綾／綜合報導

任天堂手遊《皮克敏》(Pikmin Bloom) 近來爆紅，玩家透過「花苗」培育一種介於動物與植物之間的可愛生物，呆萌樣子擄獲人心。而現實中的「植物」雖然不會走動，卻也沒有想像中那麼「安靜」；專家研究發現，雖然植物沒有像動物那樣的聽覺器官，卻能感知特定聲音，甚至能「做出反應」。

寶瓶文化近日出版新書《植物的感官世界》，由以色列植物遺傳學家丹尼爾．查莫維茨（Daniel Chamovitz）撰寫。書中從近年多項研究切入，討論植物如何感知外界刺激，顛覆許多人的常識。

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作者指出，過去科學界普遍認為植物與音樂、聲音無關，這樣的看法其實有演化上的道理。對人類和多數動物來說，聽覺的作用在於快速接收危險或同伴訊息，進而移動、逃跑、溝通。但植物固定在土地上，無法像動物那樣即時移動，因此從傳統生物學角度來看，植物似乎沒有發展出「聽覺」的必要。

不過作者也提醒，「缺乏實驗證據」不等於「已經證明沒有」，關鍵不在於把音樂播放給植物聽，而是找出那些對植物有生態意義的聲音，例如水流聲、授粉昆蟲振翅聲，或與草食動物互動有關的聲音，再觀察植物是否會因此改變生理反應。

書中提到，一項以宿根月見草為對象的研究中，團隊將蜂類與天蛾的振翅聲播放給植物，結果發現，暴露在授粉者聲音下的植株，分泌出的花蜜糖分高於安靜環境中的植株。這項結果顯示，植物可能會對和授粉有關的聲音迅速做出反應，調整花蜜品質，提升吸引授粉者的機會。

另一項研究則把焦點放在「根部」，學者提出，如果聲波振動與水流傳播的振動相似，植物根尖可能會朝向水源方向彎曲生長。

這也提供了一種新的解釋方向，過去工程界常看到樹根沿著地下水管、汙水管生長，甚至侵入其中，通常被認為是管線滲水，才吸引樹根，但新研究認為，也有可能是樹根「被流水的聲音或振動吸引」。

▲寶瓶文化近日出版新書《植物的感官世界》。（圖／寶瓶文化）

此外，植物不只可能感知聲音，甚至會「發出聲音」，像是有研究指出，乾旱狀態下的松樹與櫟樹，會散發超音波振動；另有研究團隊記錄到，玉米幼苗根部出現類似「滴答」的聲音。

雖然這些現象目前仍無法直接證明植物是在「溝通」，但已讓科學界開始思考，植物世界可能比原本想像得更「不安靜」。

丹尼爾．查莫維茨強調，這些研究並不等於已經證明植物具有和動物一樣的聽覺，因為植物究竟是靠哪個部位感知聲波，又如何把聲音訊號轉化成細胞反應，至今仍有許多未知。但至少可以確定的是，把植物簡單視為「沒有耳朵的聾子」，恐怕已經太過武斷。