青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一　最低23元超殺價

▲小北百貨推出青年節咖啡買一送一活動，平均一杯最低23元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接青年節商機，連鎖品牌小北百貨推出限時咖啡優惠活動，3月29日當天於指定門市祭出「大杯現煮咖啡買一送一」，讓消費者用銅板價就能享受雙倍咖啡香，平均一杯最低只要23元，吸引不少咖啡族關注。

小北百貨表示，目前全台共有194家實體門市，為深化24小時服務體驗，特別自北中南精選49家門市導入「SHOWBA Caf′e」現煮咖啡服務，選用UCC咖啡豆與優質鮮奶，提供消費者全天候都能輕鬆享用的平價咖啡選擇。

此次青年節限定活動，凡於3月29日前往咖啡限定門市購買大杯美式或拿鐵咖啡，即可享同品項「買一送一」優惠，等於一杯最低只要23元，主打「青春不設限、咖啡喝雙倍」，以高CP值搶攻年輕族群市場。

除了單日優惠外，小北百貨也同步推出常態性咖啡折扣，大杯美式原價45元、長期7折價32元；大杯拿鐵原價55元、7折價39元，讓消費者平日也能以實惠價格享受現煮咖啡。

業者指出，除了咖啡優惠，全台門市每日還有超過300項商品推出特價活動，並鼓勵民眾加入會員，可再獲得110元優惠券，提升整體購物回饋。相關咖啡門市據點及活動細節，可至小北百貨官方粉絲專頁查詢。

小北百貨強調，透過咖啡服務與多元優惠策略，希望讓消費者在日常生活中隨時都能享受便利與實惠，打造更貼近民眾需求的生活零售體驗。