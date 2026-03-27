打火兄弟情深！將軍義消春酒暖心登場　表揚英雄凝聚救災向心力

▲將軍義消春酒晚會熱鬧登場，警義消與眷屬齊聚一堂凝聚情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慰勞基層消防與義消同仁長年守護地方的辛勞，台南市消防局第三大隊將軍分隊於27日晚間舉辦「2026年義消春酒聯歡晚會及義消顧問團春眷聯誼」，現場氣氛熱絡溫馨，不僅凝聚團隊情誼，也透過表揚典禮向長期投入救災的消防英雄致上最高敬意。

本次活動由將軍義消分隊與顧問團共同主辦，邀集地方仕紳、顧問團成員及義消眷屬齊聚一堂。晚會中除安排聯誼餐敘外，最大亮點為績優人員表揚與退休人員、退役役男頒獎典禮，肯定過去一年在火警搶救、緊急救護及防火宣導工作中表現優異的警義消同仁。

會中也特別向屆齡退休的警義消前輩致敬，感謝他們數十年如一日堅守崗位，將青春歲月奉獻於消防工作，其寶貴經驗與無私精神成為後進學習典範。同時，針對退役役男亦頒發獎項，感謝其服役期間與消防隊並肩作戰，期盼將這份守護生命的使命感延續至社會各角落。

此外，義消總隊、第三大隊、學甲中隊及佳里中隊也分別頒發加菜金予將軍分隊與義消弟兄，感謝大家長年不分晝夜、犧牲假期投入各項救災任務，展現守護鄉里的堅定信念。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，義消與顧問團是消防單位最堅強的後盾，義消夥伴常犧牲與家人相處的時間，聞警即動、不求回報，而顧問團的支持與眷屬的體諒，更讓第一線同仁能無後顧之憂全力投入救災。

消防局長楊宗林指出，消防工作若僅靠公部門力量難以周全，正因有義消及顧問團的投入，才能共同建構完整的社會安全網，讓市民生活更加安心。

市長黃偉哲也表示，此次活動展現將軍警義消大家庭的團結與凝聚力，期許未來持續秉持守護鄉里的初心，市府也將持續強化消防裝備與救災環境，全面提升救災效率與人員安全，守護市民生命財產。