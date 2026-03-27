疑夫偷情出奇招！人妻「肉身扒車尾」捉姦　交警傻眼

▲ 貨車司機遭警方攔下後一臉錯愕，表示完全不知妻子竟扒在車後。（圖／翻攝騰訊網）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日中國新疆發生一起驚險事件，一名女子因懷疑丈夫外遇，竟在深夜趁丈夫開車出門時，徒手攀附在小貨車車尾，企圖以這種極端方式跟蹤「捉姦」，所幸當地交警巡邏時及時發現並攔截車輛，才避免了一場可能的墜車事故。

根據陸媒報導，事發於24日晚間9時許，巴楚縣公安局交管大隊在友誼路與銀花路交會路口執勤時，驚見一輛行駛中的小貨車後方竟「掛著一個人」。警方靠近一看，發現有一名女子雙手死命抓著貨車的後擋板，全身懸空在車外，且身上未採取任何防護措施，情況萬分危急。警方立即鳴笛並示意該貨車靠邊停下，協助後方那名體力近乎透支的女子下車。

據警方初步調查，該名女子為貨車司機玉姓男子的妻子，面對警方攔查，玉男顯得一臉錯愕，直言完全不清楚妻子竟「掛」在自己車後，當下才知道妻子如此瘋狂。而妻子扒車的原因，竟是懷疑丈夫出軌，趁丈夫準備駕車離開時，偷偷扒上貨車尾部，想用這種極端方式跟蹤丈夫。所幸事發路段車流量較小，且車輛行駛距離短、車速不快，未造成嚴重後果。

根據法律規定，玉男因上車前未繞車一周檢查車輛周圍安全狀況、未觀察車輛後方人員，公安交管部門依法對其作出記3分、罰款200元人民幣（約新台幣925元）的處罰。