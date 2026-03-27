中遠貨櫃輪硬闖失敗！逼近荷莫茲突「大迴轉」　關鍵原因曝

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罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行　兩艘2萬TEU巨輪「闖關失敗」被迫折返

▲中國航運巨頭，中遠海運，COSCO，中國遠洋海運。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中國兩艘大型貨輪試圖通過荷莫茲海峽失敗。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

受中東局勢升溫影響，全球重要能源航道再添變數。中國遠洋海運集團旗下兩艘大型貨櫃輪「中海印度洋號」與「中海北冰洋號」，27日嘗試穿越荷莫茲海峽離開波斯灣，卻在接近伊朗控制海域時突然折返，被外界解讀為闖關失敗，也凸顯當前區域緊張情勢對航運的衝擊。

根據船舶追蹤資料與多方報導，兩艘船自凌晨起航，一度接近伊朗設置的「安全走廊」入口，並在拉拉克島與葛希姆島附近海域航行，但最終在接近海峽出口時調頭，返回波斯灣西側錨地。消息指出，伊朗革命衛隊當天甚至要求多艘試圖通行的貨櫃船掉頭，此舉相當罕見，也顯示管制進一步升級。

空船先行避險　油輪仍滯留波灣

值得注意的是，這兩艘2萬TEU級貨櫃輪此次均未載貨，以「空船」狀態嘗試通過海峽。知情人士透露，此舉是基於風險考量：若遭攻擊，空載船舶損失相對較低，因此優先安排測試通行；反觀滿載原油的油輪，一旦遇襲恐造成重大損害，目前仍未獲准啟程。

事實上，這兩艘貨櫃輪原訂3月中旬自波斯灣前往亞洲其他港口，但因美國、以色列與伊朗爆發衝突，導致海峽一度形同封鎖，船隻被迫滯留至今。市場人士指出，目前包括中遠在內，多艘中國船東船隻仍在等待官方指引與外交協調結果。

航運受制伊朗　全球能源供應受衝擊

業界人士也透露，現階段若要通過荷莫茲海峽，往往需透過「中間人」與伊朗方面協商，甚至可能涉及支付費用或承接運輸任務，航行風險與成本大幅提升。即便部分船隻曾透過標示「中國所有」成功通行，但此次案例顯示並非萬無一失。

荷莫茲海峽為全球石油與天然氣運輸命脈之一，當前船舶流量已大幅下降，僅少數與伊朗相關船隻能通行。分析指出，若情勢持續惡化，不僅將衝擊國際航運秩序，也可能進一步推升全球能源價格。

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