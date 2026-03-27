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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜讚李四川推「寒暑假營養午餐券」遭駁　蘇巧慧：是陳菊政策

▲▼民進黨立委蘇巧慧召開「啟動律師法修法」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

立法院長韓國瑜昨天（26日）替國民黨新北市長參選人李四川站台時，大讚李四川過去擔任高雄副市長時，推動「寒暑假營養午餐券」；不過遭到政治工作者周軒反駁，強調這應該是前高雄市長陳菊的政績。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（27日）也坦言，寒暑假的餐食券應該是從陳菊市長時代開始推動，但如果政策是好的，承接給下任市府，大家都是樂見的。

周軒表示，韓國瑜幫李四川站台，再度施展家傳絕學「乾坤大挪移」，兒童寒暑假營養午餐券的這項政策，其實是陳菊時代所推動的。他也翻出2010年的新聞訊息，時任市長陳菊表示，高雄市是在2009年開辦提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食計畫服務，主要是考量一般家庭的經濟大權多由大人支配，在生活拮倨的情形下，提供金錢是否真能落實在孩子身上，讓孩子獲得食物溫飽，是個未知數。因此，特別開辦弱勢家庭兒少寒暑假餐食計畫，讓孩子不會因為寒暑假沒有營養午餐而餓著了 ，2009年計有2083人次受益。

陳菊當時表示，該年寒假，除了鳳邑舊城隍廟管理委員會所捐贈的30萬元之餐食兌換券，市府社會局也特別編列了270萬元，總計300萬元，提供弱勢家庭的孩子們就近到超商、連鎖便當店，換取便當、速食、麵包等食物，在寒假裡也有正常溫飽及足夠營養。

對此，周軒說，韓國瑜可能貴人多忘事，因為上一次在高雄市長任內，2019年就已經提過，也被提醒，這個陳菊市長任內已經開始推動了；想不到，韓院長居然忘了已經錯過一次的記憶，現在帶著李四川這個一起被高雄淘汰的老副市長，陪他一起再被打臉一次。

蘇巧慧今天受訪時則表示，其實「寒暑假的餐食券」應該是從陳菊市長時代開始推動，當然市政是一棒接一棒，如果作為是好的，一定會承接給下一任的市長和市府團隊，這不意外，不過最重要的是因為這些政策能讓弱勢的家庭孩子們得到最好的照顧，大家都樂見。

▼李四川近來積極拋出政見，前往企業參訪附設托兒所。（資料照／李四川辦公室提供）

▲▼ 李四川前往企業參訪附設托兒所。（圖／李四川辦公室提供）

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