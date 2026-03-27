　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃解讀農災救助新制　台南農漁民補助加碼復耕更有保障

▲立委陳亭妃解讀農業天然災害救助新制，強調補助加碼保障農漁民。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃解讀農業天然災害救助新制，強調補助加碼保障農漁民。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

極端氣候頻繁衝擊農漁產業，災損問題日益嚴峻，台南市長參選人、立委陳亭妃27日針對農業部最新修正發布的《農業天然災害救助辦法》，向地方鄉親進行重點解讀，強調新制不僅提高補助金額，更新增長期作物「額外救助」機制，對台南農漁民而言是一大保障。

陳亭妃指出，台南為全國重要農漁產基地，從麻豆文旦、玉井芒果，到沿海虱目魚與牡蠣養殖，都是地方經濟命脈。然而近年氣候異常、農業成本攀升，過往救助標準已難支撐復耕復養所需。在她積極爭取下，新制全面調高救助金額，其中愛文芒果等改良種芒果每公頃補助提高至10萬元；文旦柚、柑橘與番荔枝也調升至9萬5千元。

水產養殖方面，補助同樣大幅提升。陳亭妃表示，文蛤養殖池混養的虱目魚工作魚，補助提高至每公頃4萬元，文蛤達24萬元，浮筏式牡蠣每棚補助也明顯增加，讓漁民在災後能更快重整養殖環境，恢復生產。

此次修法另一亮點，是針對長期作物新增「額外現金救助」。陳亭妃說明，過去農民若前一年已領救助，隔年再遇災常因規定受限無法申請，影響甚鉅。新制明定，若同一土地、同一作物於防汛期間（5月至11月）遭颱風或豪雨重創，即使前一年已獲補助，仍可再獲一次額外救助，對文旦、龍眼、鳳梨、竹筍等一、二年一收的作物農民來說，是關鍵性保障。

在行政流程上，新制也導入「簡政便民」措施。陳亭妃指出，受災證明核發期限改以工作日計算，避免假日延誤；同時，農民只要在期限內申請現金救助，經公所確認後即可視同完成受災證明申請，減少往返奔波。此外，低利貸款也新增彈性機制，災情嚴重時中央可另行公告貸款項目與額度，協助農漁民迅速取得復建資金。


「農漁民是台南的根本。」陳亭妃表示，從關廟鳳梨、官田菱角到白河蓮藕，每一項特產都代表台南的競爭力。未來她將持續監督農業政策落實，推動農業保險與精準農業輔導，並呼籲農民若遇災損務必依新制時程向公所申報，確保自身權益不受影響，打造具備氣候韌性的台南農業發展環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒復合...26歲職能治療師遭「金融男」當街砍死！
快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在三縣市
外星異形？「紫色觸手破蛋而出」　真相揭曉
超震撼！傳伊朗百萬戰力整裝待發　美以「地面戰」恐一觸即發
郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳亭妃解讀農災救助新制　台南農漁民補助加碼復耕更有保障

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

2026桃園市議員選舉　佀廣洋承襲母親基層實力挑戰議會新局

阿里山林鐵成移動音樂廳　4／1啟動海拔2421公尺的聽覺饗宴

投資逾3億！雲林溪整體活化邁入新里程

吳鳳科大校慶見證企業捐資、多元共融　技職之光13年連續獲獎

嘉榮醫療團隊深入白杞社區義診　守護偏鄉健康！

油電高漲救星！高科大太陽能車長征澳洲3千km　挑戰量產百萬有找

守護醫護安全！麻豆新樓醫院演練醫療暴力　強化即時應變機制

清明連假交通大作戰　水上警分局祭祖路線新指引

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

陳亭妃解讀農災救助新制　台南農漁民補助加碼復耕更有保障

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

2026桃園市議員選舉　佀廣洋承襲母親基層實力挑戰議會新局

阿里山林鐵成移動音樂廳　4／1啟動海拔2421公尺的聽覺饗宴

投資逾3億！雲林溪整體活化邁入新里程

吳鳳科大校慶見證企業捐資、多元共融　技職之光13年連續獲獎

嘉榮醫療團隊深入白杞社區義診　守護偏鄉健康！

油電高漲救星！高科大太陽能車長征澳洲3千km　挑戰量產百萬有找

守護醫護安全！麻豆新樓醫院演練醫療暴力　強化即時應變機制

清明連假交通大作戰　水上警分局祭祖路線新指引

中遠貨櫃輪硬闖失敗！逼近荷莫茲突「大迴轉」　關鍵原因曝

韓國瑜讚李四川推「寒暑假營養午餐券」遭駁　蘇巧慧：是陳菊政策

26歲職能治療師疑「拒復合」遭砍死！親友聽噩耗崩潰不捨

末節連飆三分殺死比賽　盧冠良霸喊：練都練了、比賽就要投！

周杰倫太屌了！新專輯上線才3天「賣破4.6億元」排行榜也全包了

陳亭妃解讀農災救助新制　台南農漁民補助加碼復耕更有保障

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在三縣市

CITIZEN世界時間一手掌握　飛行錶融入航太美學好帥

肚子一直瘦不下來？營養師：「5種食物」甩掉內臟脂肪

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽媽偏方塗生薑：隔天半根頭髮都沒

【火爆反擊】被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦

地方熱門新聞

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

柯文哲遭重判 張啓楷激發在野大團結

國民黨桃園市議員黨內初選23人登記

柯媽拜拜跌倒！談兒子落淚

桃園大專青年暑期工讀開跑　397名額搶先報名

嘉義南區扶輪社授證47週年盛大登場

嘉科實中扶少團創三年最佳成績

新竹「0元觀光巴士」香山南北線全開 4月起假日免費載你玩透透

嘉義「新北平」遷址中埔　日出意象建築搶眼

登記戶籍+無租賃適用自住住家用稅率

麻豆新樓醫院演練醫療暴力強化即時應變機制

蔡宗豪批通學步道卡關指中央違法編列預算才是關鍵

嘉藥餐旅系征戰越南奪5獎「台味」創意料理驚豔國際評審

高科大太陽能車長征澳洲3千km　預估售價曝

更多熱門

相關新聞

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」減空污又保平安

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」減空污又保平安

清明節將至，掃墓祭祖活動頻繁，為防範公墓火災與降低空氣污染，台南市政府跨局處整合資源，全面擴大推動「紙錢集中燒」政策，今年首度由納骨塔延伸至公墓區域，在全市34個行政區、64處公墓設置「紙錢集中箱」，透過集中處理機制，降低露天焚燒引發火警風險，守護市民生命財產安全。

闖紅燈撞死行人還落跑　重判8年10月

闖紅燈撞死行人還落跑　重判8年10月

蘭展花藝進駐校園台南4校打造最美春日學習場域

蘭展花藝進駐校園台南4校打造最美春日學習場域

台南市勞工局攜手嘉藥辦論壇聚焦職災預防與職場心理健康

台南市勞工局攜手嘉藥辦論壇聚焦職災預防與職場心理健康

美國青年政界領袖訪台南黃偉哲分享城市治理經驗

美國青年政界領袖訪台南黃偉哲分享城市治理經驗

關鍵字：

陳亭妃解讀台南農漁民補助加碼復耕

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

台中街頭傳殺人　男子持刀猛刺女子命危送醫

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

台中女街頭遭揮砍！送醫搶救不治

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

快訊／中鋼紀念品「統一超商50元商品卡」　136萬股民驚呆

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面