陳亭妃解讀農災救助新制　台南農漁民補助加碼復耕更有保障

▲立委陳亭妃解讀農業天然災害救助新制，強調補助加碼保障農漁民。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

極端氣候頻繁衝擊農漁產業，災損問題日益嚴峻，台南市長參選人、立委陳亭妃27日針對農業部最新修正發布的《農業天然災害救助辦法》，向地方鄉親進行重點解讀，強調新制不僅提高補助金額，更新增長期作物「額外救助」機制，對台南農漁民而言是一大保障。

陳亭妃指出，台南為全國重要農漁產基地，從麻豆文旦、玉井芒果，到沿海虱目魚與牡蠣養殖，都是地方經濟命脈。然而近年氣候異常、農業成本攀升，過往救助標準已難支撐復耕復養所需。在她積極爭取下，新制全面調高救助金額，其中愛文芒果等改良種芒果每公頃補助提高至10萬元；文旦柚、柑橘與番荔枝也調升至9萬5千元。

水產養殖方面，補助同樣大幅提升。陳亭妃表示，文蛤養殖池混養的虱目魚工作魚，補助提高至每公頃4萬元，文蛤達24萬元，浮筏式牡蠣每棚補助也明顯增加，讓漁民在災後能更快重整養殖環境，恢復生產。

此次修法另一亮點，是針對長期作物新增「額外現金救助」。陳亭妃說明，過去農民若前一年已領救助，隔年再遇災常因規定受限無法申請，影響甚鉅。新制明定，若同一土地、同一作物於防汛期間（5月至11月）遭颱風或豪雨重創，即使前一年已獲補助，仍可再獲一次額外救助，對文旦、龍眼、鳳梨、竹筍等一、二年一收的作物農民來說，是關鍵性保障。

在行政流程上，新制也導入「簡政便民」措施。陳亭妃指出，受災證明核發期限改以工作日計算，避免假日延誤；同時，農民只要在期限內申請現金救助，經公所確認後即可視同完成受災證明申請，減少往返奔波。此外，低利貸款也新增彈性機制，災情嚴重時中央可另行公告貸款項目與額度，協助農漁民迅速取得復建資金。



「農漁民是台南的根本。」陳亭妃表示，從關廟鳳梨、官田菱角到白河蓮藕，每一項特產都代表台南的競爭力。未來她將持續監督農業政策落實，推動農業保險與精準農業輔導，並呼籲農民若遇災損務必依新制時程向公所申報，確保自身權益不受影響，打造具備氣候韌性的台南農業發展環境。