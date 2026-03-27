26歲職能治療師疑「拒復合」遭砍死！親友聽噩耗崩潰不捨

▲台中恐怖情殺案，女子傷重不治。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽、柯振中／台中報導

台中市26歲的巴姓女子因感情糾紛，27日遭到30歲陳姓前男友持雙刀砍殺，導致傷重搶救不治。事後根據調查，巴女是從高雄北上、在醫院任職的職能治療師，如今傳出死訊，讓身邊親友感到相當錯愕、不捨。目前全案仍在調查當中，詳情仍待釐清。

街頭喋血 頸部遭長刀刺入

根據調查，巴女與陳男曾是情侶關係，2人27日因為感情糾紛，演變成街頭衝突，陳男失控持刀追砍巴女。巴女見狀後立即逃跑，怎料最終仍是中刀倒地、頸部被長刀刺入，臉上也有許多劃傷。

▼台中恐怖情殺案，案發現場滿地狼藉。（圖／記者許權毅攝）



陳男行兇的過程中，路過的29歲王姓男子、37歲曾姓女子上前阻止，怎料王男因此遭劃傷臉部，最終與巴女被雙雙送往醫院急救。陳男行兇後則是駕車逃逸，不過因為鑽進巷子，在逃無可逃的情況下，自行開門下車，被警方壓制逮捕。

北上台中工作淪刀下魂 疑因拒復合遇害

據了解，巴女是高雄人，北上台中到醫院擔任職能治療師，疑因不願復合而遇害，中刀身亡的噩耗傳出後，讓身邊的親友感到錯愕、不捨。不過，由於案件已警方正在調查當中，院方並未對相關細節進行說明。

▼陳男犯案後駕車逃逸，最終無處可逃、自行下車被捕。（圖／民眾提供）



嫌犯背景 疑金融保險業

此外，根據《聯合新聞網》報導，行兇的陳嫌疑是從事金融保險業。至於全案經過、細節為何，仍待警方後續釐清。