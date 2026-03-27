台鐵區間車最慘延誤310分鐘　明拚首班車恢復

▲台鐵山佳站電車線故障，列車延誤一整天，車站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今（27日）上午9時17分山佳站電車線故障，雙線中斷約4個小時後於下午1時15分搶通單線雙向行車，迄今尚未雙線搶通，路線上列車大塞車，2233次區間車晚間延誤已達310分鐘。台鐵公司表示，已全力搶修和測試，預計明日首班車起全線恢復正常行駛。

台鐵山佳站電車線故障，樹林=鶯歌間自上午9時17分起雙線不通，採公路接駁，下午1時15分起搶通西正線，採單線雙向行駛，不過下班通勤時段列車全塞在路線上，導致延誤嚴重，台北站、基隆站等旅客塞爆，甚至有旅客一度下不了月台。

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根據台鐵列車行車動態顯示，2233次基隆到嘉義區間車已經延誤310分鐘，誤點超過5小時，1221次區間車也延誤295分鐘，4232次區間車也延誤280分鐘。

台鐵公司表示，有關今日樹林=鶯歌間電車線故障，經本公司全力搶修及測試後，預計明日首班車起全線恢復正常行駛。

針對受影響旅客，台鐵說明，因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

此外，因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。