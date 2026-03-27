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社會 社會焦點 保障人權

台中男雙刀砍死前女友！路人上前阻擋「臉中刀送醫」

記者許權毅、柯振中／台中報導

台中市27日傍晚5點多發生恐怖命案，30歲陳姓男子持雙刀追砍26歲巴姓前女友，導致巴女受到重創，送醫搶救後不治。在陳嫌犯案的過程中，一對情侶上前制止，怎料男方在制止的過程中遭到劃傷，也緊急被送往醫院治療，目前全案仍在調查當中，詳情待後續釐清。

▲▼陳嫌砍人後逃亡，被警方壓制逮捕。（圖／民眾提供）

▲陳嫌砍人後逃亡，被警方壓制逮捕。（圖／民眾提供）

雙刀伏擊前女友　路人制止遭劃傷

根據調查，陳嫌與巴女曾是情侶關係，陳嫌疑似不滿分手，27日傍晚時分駕駛白色自小客貨車抵達現場，並且持水果刀朝著巴女揮砍，導致巴女受傷倒地。

當時正巧路過的29歲王姓男子、37歲曾姓女子見狀，立即上前制止，怎料王男因此被劃傷臉部，最終與巴女雙雙被送往中國醫藥大學附設醫院急救。遺憾的是，巴女經過搶救後，仍於27日晚間6點48分傷重不治。

▲▼台中恐怖情殺案，女子傷重不治。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖情殺案，女子傷重不治。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖情殺案，女子傷重不治。（圖／記者許權毅攝）

居民目擊行兇過程　嫌犯狠刺頸部後棄車

對此，附近的居民表示，案發當下聽到跑來跑去、女子喊救命的聲音，出門查看的時候，已見到女子滿臉是血的模樣。這時兇嫌則是拿出手上的長刀、刺入女子的頸部。

▲▼台中恐怖情殺案，女子傷重不治。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖情殺案，女子傷重不治。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖情殺案，女子傷重不治。（圖／記者許權毅攝）

附近的居民說明，在兇嫌動手的過程中，同事打算上前阻止，不過被對方警告「不要過來」，因此沒有上前。而兇嫌逞凶後，一度坐在女子的身邊看著，直到後來才徒步離開。

警方迅速壓制緝捕　移送地檢署建請羈押

警方表示，陳嫌行兇後駕車逃逸，經過循線追捕，傍晚5點54分成功在巷弄裡將人壓制、逮捕。由於陳嫌手上也有刀傷，後續由員警戒護送往國軍台中總醫院中清院區治療，全案已報請台中地檢署指揮偵辦，依照殺人罪嫌方向偵辦中，並建請羈押。目前全案仍在調查當中，詳情待後續釐清。

 
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