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班機延誤別只傻排隊！1招秒改票　網：快很多

班機延誤別只傻排隊！1招秒改票　網：快很多

▲班機延誤時旅客在機場排隊等待，專家建議可同步聯繫客服加快改訂流程。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

當航班延誤或取消時，旅客若只在機場櫃檯排隊等待，往往會耗費大量時間。不過國外論壇近期有一則爆紅的貼文分享，只要靠一個簡單做法被認為能更快完成改訂機票，甚至節省數小時等待時間，引發網友熱議。

根據Travel + Leisure報導，一則在論壇Reddit上爆紅的貼文指出，當班機發生異常時，多數旅客會集中在客服櫃檯或登機門排隊，但在等待過程中，後續航班的空位可能已被前方旅客搶先訂走。因此建議旅客在排隊的同時，立即使用手機聯繫航空公司客服。

發文者表示，透過電話客服往往能比排隊更快接通，有機會在尚未輪到櫃檯服務前，就已完成改訂流程。此外，也有建議指出，可嘗試撥打航空公司國際客服專線，因部分情況下等待時間較短，有助於加快處理速度。

該貼文獲得超過3000次按讚，並引來大量網友分享經驗。有旅客指出，若航空公司提供即時聊天客服，通常比電話更快速方便；也有人建議，若能進入航空公司貴賓室，可直接由專人協助處理航班問題，效率更高。另外，部分使用者認為，無論透過電話、現場或線上方式聯繫客服，保持禮貌態度有助於獲得更有效的協助。

除了即時聯繫客服外，旅客也可事先下載航空公司官方應用程式，部分平台在航班異常時會主動提供改訂選項，甚至提供住宿或餐飲安排資訊，同時也能追蹤行李狀態。整體而言，面對航班延誤或取消時，同步採取多種聯繫方式，被認為是提高效率、縮短等待時間的關鍵策略。

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