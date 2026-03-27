荷莫茲海峽危機　「一大國」未出手...卻成潛在贏家

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

記者曾羿翔／綜合外電

在近期中東局勢升溫之際，國際政經分析師、獨立研究者佩雷拉（Shanaka Anslem Perera）指出，中國在此次區域衝突中採取相對低調且間接的策略，未直接介入軍事行動，但仍可在多個層面獲得戰略上的相對優勢，是「間接受益者」。

零軍事介入 北京反握更大空間

佩雷拉分析，中國未派遣任何軍事力量進入衝突區域，也未參與荷莫茲海峽相關行動，與此同時，卻成功維持與中東產油國的能源與貿易連結。在戰火升溫之際，北京反而保有更高戰略彈性與操作空間。

美中互卡命脈 能源與稀土成關鍵籌碼

他指出，美中之間已形成深層「互卡資源」格局。美國掌握能源航道與軍事主導權，而中國則控制全球約85%至90%的稀土加工，以及約90%的高性能磁鐵產能，這些資源對戰機、飛彈與半導體產業至關重要，成為雙方難以切割的關鍵命脈。

在能源方面，中國長期依賴進口，包括每日約138萬桶伊朗原油與38.9萬桶委內瑞拉原油。一旦供應受阻，將對其能源安全造成衝擊。反觀美國雖為能源出口國，但其煉油體系仍需特定重質原油，顯示雙方各有弱點。

稀土出手 全球供應鏈瞬間緊繃

佩雷拉也指出，中國近期強化稀土出口管制，特別是針對高性能磁鐵產品，使全球供應鏈迅速緊張。外界解讀，這不只是經濟措施，更是將關鍵資源轉化為戰略工具。

檯面下的交換？美中各握對方命門

在此情勢下，他提出一項關鍵觀察：美中之間可能存在某種「未明說的交換關係」。美國掌握中國所需的能源來源，而中國則握有美國不可或缺的稀土材料，雙方在競爭中同時被迫維持某種微妙平衡。

不開戰卻得利 中國角色引發關注

整體而言，專家認為，中國在未直接參戰的情況下，仍維持能源與產業鏈運作，甚至在部分領域取得相對優勢，被外界解讀是「不出手的潛在贏家」。然而，這樣的優勢能否長期維持，仍有待後續觀察。