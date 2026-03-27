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宜蘭市長人選底定！民進黨徵召「美女刺客」韓瑩　回鄉對決陳美玲

▲▼民進黨中央黨部發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人韓瑩獲徵召參選宜蘭市長。（圖／記者杜冠霖攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨布局2026地方大選，宜蘭市長人選正式底定。民進黨宜蘭縣黨部27日召開執行委員會，通過徵召現任發言人韓瑩返鄉參選宜蘭市長，將正面對決國民黨現任市長陳美玲，地方選戰提前升溫。

縣黨部主委邱嘉進表示，此次徵召是為強化整體戰力布局，韓瑩將與縣長參選人林國漳形成「強強聯手」戰鬥陣線，象徵宜蘭世代接棒與團隊升級，盼為地方帶來更具競爭力與發展願景的未來。

▲▼民進黨發言人吳崢、韓瑩今（10日）召開「鄭麗文敵我不分 配合統戰共諜變烈士」記者會。（圖／民進黨提供）

媒體出身轉戰政壇　「新人刺客」主打年輕牌

現年37歲的韓瑩為宜蘭子弟，畢業於輔仁大學經濟系，目前就讀台大經濟研究所。她曾任新聞記者與主播，長期跑總統府與外交線，熟悉政策與輿情操作，2024年轉任民進黨發言人後，以直球對決與快速回應風格受到關注。

黨部指出，韓瑩具備優秀的媒體應對與政策論述能力，此次以「新人刺客」之姿投入選戰，是帶著對家鄉的情感與責任返鄉參戰，也被視為民進黨在宜蘭推出的年輕世代代表。

對決現任市長　宜蘭選戰進入「刺客vs守成」

隨著人選拍板，宜蘭市長選戰態勢逐漸明朗。地方人士分析，韓瑩主打年輕與改革形象，將爭取年輕與中間選民支持；而深耕基層多年的陳美玲則擁有行政優勢與地方基礎，形成「刺客挑戰守成」的對戰格局。

民進黨方面強調，韓瑩與林國漳的搭配，不僅是經驗與戰力結合，更是面對宜蘭轉型發展的重要布局。未來如何提出具體政策、在地方經驗與新世代之間取得平衡，將成為這場選戰的關鍵。

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