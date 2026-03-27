威廉王子決心打破「備胎魔咒」！　防哈利悲劇重演

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及7歲的路易王子（Prince Louis）。未來威廉將繼位，據悉，他決心打破王室數百年的「備胎魔咒」，避免弟弟哈利王子（Prince Harry）的悲劇重演在自己的孩子身上。

王室繼承人制度有多殘酷？ 威廉為何特別在意？



根據《每日郵報》報導，英國王室「繼承人與備位者」制度延續數百年，王室作家蒂娜布朗（Tina Brown）指出，威廉決心不讓夏綠蒂和路易成為制度下的犧牲品。她強調，威廉十分在意「長子繼承制」中的不平等和殘酷，他希望孩子們能擁有獨立穩定的人生，不被王位繼承排序束縛。

▼威廉王子不希望夏綠蒂公主和路易王子因繼承制度，感覺自己「不被愛或不重要」。（翻攝princeandprincessofwales IG）



布朗指出，英國王室中的「備位者」長期面臨壓抑、失落感，威廉對此特別警惕，希望孩子避免陷入這種沒自由的惡性循環。他和哈利兄弟決裂，就是這個制度下的結果，也因此他更加重視。

明知繼承無法改變？ 威廉、凱特如何讓孩子不失衡？



另一名王室專家羅伯特哈德曼（Robert Hardman）也曾透露，威廉與凱特都非常在意，讓3個孩子在情感上保持平衡。他們希望，即使喬治將來當上國王，夏綠蒂和路易不會因此感到「不被愛或不重要」。

哈德曼指出，雖然君主制的本質仍是世襲和階級制度，「繼承順序無法改變」，但父母仍可透過教育方式，讓孩子理解各自不同的人生道路，而不是因此產生怨懟或比較心理。

▲喬治王子（後）將來會成為國王，與妹妹夏綠蒂公主、弟弟路易王子感情很好。（翻攝princeandprincessofwales IG）



終結男性優先繼承？ 王室順位改寫帶來什麼改變？



事實上，已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在2013年修訂王位繼承法，終結「男性優先」的長子繼承制，讓女性子女也能依出生順序繼承王位。夏綠蒂就是第一位受惠的王室成員，目前她是英國王位第3順位繼承人，排在爸爸威廉、哥哥喬治之後，沒有被弟弟路易取代。過去，安妮公主（Princess Anne）就曾因舊制，被排在弟弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）之後。

歷史學者湯姆昆恩（Tom Quinn）指出，這項改革有助於減少兄弟間的競爭與衝突，「不再像兩頭公鹿互相撞角」，也讓王室子女關係更和諧。伊莉莎白二世的前新聞祕書艾爾莎安德森（Ailsa Anderson）也認為，現代王室子女，比上一代擁有更多的自由和選擇。

歷史悲劇一再重演？威廉能終結「備胎宿命」嗎？



回顧歷史，英國王室中的「備胎壓力」曾引發多次家庭悲劇，最著名的案例當屬1936年愛德華八世（King Edward VIII）的退位危機，當年他為迎娶美國名媛華莉絲辛普森（Wallis Simpson）選擇退位，「不愛江山愛美人」，迫使毫無準備的弟弟喬治六世（King George VI）繼位，兄弟關係最終決裂。

▲哈利王子和妻子梅根退出英國王室高級成員行列，遠赴美國定居。（翻攝sussexroyal IG）



近代也有類似情況，例如瑪格麗特公主（Princess Margaret）與姊姊伊莉莎白二世雖然感情親密，但她就曾因「覺得自己是次要角色」感到掙扎。而哈利則出書，直接將書名取為《備胎》（Spare），公開訴說自己身為「備胎」的壓力和創傷。

面對歷史，威廉顯然希望走出不一樣的路，他曾受訪表示，自己最大的目標是「為孩子做最好的安排」，避免重蹈父母過

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