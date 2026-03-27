預言「柯文哲無罪」大翻車！命理師道歉宣布封筆

▲命理師曾預言柯文哲無罪，翻車後道歉，並且承諾封筆。（資料照／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

京華城案一審宣判後，曾預言柯文哲將獲無罪的命理師梁靧27日公開致歉，並宣布封筆數年閉門反省。梁靧坦言，過去因考量柯文哲學業與事業成就，未採納民間傳聞的「戌時」生辰，導致誤判官司走向，事實證明自己錯估「空亡」的殺傷力，柯文哲從2024年流年到2028年大運均逢空亡，這段「年運雙空」期恐使柯深陷司法泥沼。

生辰推定引發論命差異 「戌時」命格層級較低

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梁靧透露，當年許多命理師以紫微斗數推定柯文哲為「戌時」出生，得出官司不妙的結論。他分析，若以八字角度看「戌時」，其命格全局土金過旺、身強偏執且奇格破局，人生易有重大錯誤決定，需依賴權力鬥爭才能順遂。

不過，由於此格局難以解釋柯文哲過去在醫學領域的成就與台北市長的經歷，梁靧當時並未採信此時辰，如今事實證明自己的功夫仍有不足。

年運雙空衝擊至2028年 外在環境運氣轉瞬成空

針對其他命理師提出「空亡」為官司依據，梁靧反省表示，過去認為「命帶空亡」僅是特定宮位功效難發揮，未將其視為人生的致命傷。

▲命理師曾預言柯文哲無罪，翻車後道歉，並且承諾封筆。（資料照／記者黃克翔攝）



但在柯文哲案例中，2024辰年與2024至2028的丑運皆逢空亡，這種外在環境與大運的「成空」，導致原本的好運消失。梁靧指出，柯文哲一審被判17年重刑，即便二審上訴，時程高機率拖延至2028年，正好完全符合這段長達五年的空亡影響期。

認錯封筆自我反省 重新參詳命理理解

面對預測失準，梁靧表示「該捲鋪蓋回去重新參詳」，並強調若年運空亡的影響性如事實般嚴重，許多命理邏輯都需重新調整。

他對曾閱讀過其論命內容的讀者表達誠摯歉意，並決定封筆數年，不再對外論命，希望能透過這段時間自我反省與精進，彌補專業上的疏漏。他感嘆，二審要全身而退的機率現在變得極低，這場官司恐成為柯文哲政治生涯中最嚴峻的考驗。