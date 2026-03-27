蔡正元入監首日菜單曝光！藥燉排骨＋雞心上桌　明早餐還有甜納豆

記者閔文昱／綜合報導

前國民黨立委蔡正元因涉「三中案」侵吞阿波羅公司資產2.8億元，遭法院依業務侵占罪判刑3年6月定讞，今（27日）上午前往台北地檢署執行科報到後，隨即上銬搭乘囚車，押往桃園龜山的台北監獄服刑。蔡正元成為三中案中，包括前總統馬英九等被告均獲判無罪之下，唯一入獄服刑者。

根據北監公布的當月伙食菜單，蔡正元入監首日中餐為香菇油飯、茶葉蛋與燒仙草；晚餐則為藥燉排骨、鹹酥雞心（或紅燒獅子頭版本）、炒青菜及湯品（紫菜湯或海帶湯）。隔日早餐安排紅茶、白饅頭搭配藍莓果醬，另有稀飯、蔭瓜與甜納豆，菜色曝光引發外界關注。

▲蔡正元今日上銬入監服刑。（圖／記者徐文彬攝）

台北監獄表示，是否有特定人士入監屬於個資，依法不便對外說明。不過依照新收流程，監所會先查驗押票、執行指揮書與收容文件，核對身分無誤後，進行全身及隨身物品檢查，除必要生活用品外，其餘金錢與貴重物品將由機關保管或通知家屬領回，並同步檢查是否有疾病或外傷，完成相關文件後分配舍房。

本案源於國民黨處分中影、中視、中廣（三中）資產爭議，蔡正元被控於交易過程中，透過其掌控的阿波羅公司收取資金，卻挪用2.8億元作為私人用途，包括購屋、買車與償債等，最終遭判刑確定並須入監服刑。