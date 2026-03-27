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痛批前朝廢核是「巨大錯誤」！德國能源部長示警燃料危機

▲▼德國國旗。（圖／達志／示意圖）

▲德國能源部長萊歇出席美國能源會議，坦言廢核政策帶來衝擊。（示意圖／達志影像）

記者楊庭蒝／綜合報導

德國能源部長萊歇（Katherina Reiche）近日在美國德州休士頓出席國際能源會議時指出，若伊朗衝突持續升溫，德國最快恐在4月至5月面臨燃料供應壓力，並直言德國過去淘汰核電是巨大錯誤，已對能源供應與經濟復甦造成影響。

綜合外媒報導，萊歇在CERAWeek能源會議上表示，德國近期汽油、柴油及航空燃料價格已明顯上漲，目前庫存尚未出現短缺，但若中東局勢持續惡化，供應緊張恐在未來數週浮現，進一步衝擊本就脆弱的經濟復甦。

她指出，德國過去為達成氣候目標，逐步淘汰煤電並關閉核電廠，然而廢核決策被證明是錯誤，導致國內失去約20GW原本價格低廉且穩定的無碳電力來源。德國最後3座核電廠已於2023年4月停運，目前正進行拆除。

萊歇強調，未來能源政策必須重新取得平衡，不能只聚焦氣候保護，而忽視能源價格與供應安全。她坦言，過去政策低估民眾與產業的負擔能力，是需要修正的方向，未來將把可負擔性、供應充足與能源安全列為核心。

她也指出，全球能源供應鏈在地緣政治衝突下顯得極為脆弱，過度依賴特定地區的能源流動，本身就是結構性風險。德國將透過提升能源來源多元化與系統韌性，降低外部衝擊帶來的影響。

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