快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

▲國民黨談論空氣品質國際報告搞烏龍。（圖／翻攝國民黨社群）



記者杜冠霖／台北報導

由瑞士公司調查的《2025 IQAir 全球空氣品質報告》昨（24日）出爐，該報告為「污染程度排行」，名次越後代表空氣品質越佳，相較前次調查，台灣名列74名，較前1年的54名進步20名。然而，國民黨將該指標看反，發文痛批台灣「暴跌20名」，且最髒前三名就是台南、高雄、屏東，民進黨讓國人用肺發電。國民黨說法鬧烏龍引起爭論後，國民黨稍早致歉坦言，確實將報告內容理解錯誤。而這也是上次用AI製圖恭賀經典賽國手後再度出包。

國民黨發文表示，大家的呼吸道還好嗎？有種灰，真的讓人很無力。瑞士IQAir報告剛出來，台灣的空氣品質排名暴暴跌了20名。最諷刺的是，全台最髒的前三名：高雄、台南、屏東東港，全部都在南部。

國民黨砲轟，民進黨在南部有許多支持者，換來的卻是「南電北送」跟「用肺發電」。為了保住那塊反核神主牌，民進黨關掉零排碳的核電，缺口就叫火電廠燃燒來補。這已經不只是政治問題，這是人命問題。-PM2.5濃度增加10，罹患肺腺癌風險比每天抽一包菸還高。肺癌健健保支出已經飆升到220億。這公平嗎？南部人的肺，難道是政客的免洗濾網嗎？

對此，議員卓冠廷表示，今天謝謝國民黨提供笑話一則，他真的笑到無法自拔，由瑞士公司調查的《2025 IQAir 全球空氣品質報告》，台灣空氣品質在2025年排名全球74名、2024全球排名54名。

卓冠廷直言，關鍵來了！該報告為「污染程度排行」，名次越後代表污染越低、空氣品質越好，台灣進步了20名，原始資訊有寫、新聞也有寫，但為了打民進黨政府，國民黨連內文都不看就開罵。直接說台灣空氣品質退步，已經過了好幾個小時，國民黨還在當文盲，真的要被笑死。

對該起烏龍，國民黨事後坦言，感謝各位朋友一起關心台灣的空氣與能源，稍早發布的內容，確實是夥伴們將報告內容理解錯誤，未來也將會針對所有辦公室同仁進行更謹慎的訓練與教育，同時也會持續的在在野黨的位置監督執政黨的所有行為與政策。在此深感抱歉，會加強內部審查作業。