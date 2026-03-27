　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

▲▼金溥聰告前立委邱毅等4名藍營政治人物與媒體人，各求償100萬元，5日到台北地院出庭，堅稱向對方究責。（圖／記者黃哲民攝）

▲金溥聰。（圖／記者黃哲民攝）

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會近日爆出人事清洗，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職切割，外界猜測真正的幕後黑手是國安會前秘書長金溥聰。今（27日）晚金溥聰透過馬英九基金會發聲明指出，他是受馬前總統委託處理蕭王的離職案。面對外界許多不實傳言及臆測，金溥聰請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。」

馬英九日前接受媒體受訪時說明，基金會前執行長蕭旭岑等人因赴中期間與台商有不當利益連結等問題，才從基金會離職，同時也將相關情資送請司法調查。基金會今上午召開董事會，會中決議，基金會將成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，三人小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

金溥聰發聲明表示，針對馬英九基金會離職員工被檢舉涉嫌違反財政紀律爭議，他是今年農曆過年前和家人在越南渡假時接到馬英九通知，希望他返國後盡速碰面商量此事，因此小年夜當天，他與馬英九、高華柱董事及先前提供檢舉資料給馬英九的基金會員工一起開會瞭解細節。

金溥聰說明，2月25日馬英九在高華柱董事、他、及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣佈解除蕭旭岑、王光慈職務。他是受馬英九委託處理蕭王的離職案。至於許多媒體報導，檢舉資料是先提供給金溥聰本人，與事實不符。

金溥聰表示，近來有媒體及名嘴間接影射、攻擊、貶抑、污衊他，他一直保持低調，沉默是金。面對外界許多不實傳言及臆測，金溥聰請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠　緊急道歉
快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰發聲明
台中男持雙刀街頭追殺　女滿臉血慘死...刀還插脖上
快訊／台中女街頭遭砍殺死亡！
獨居女星白蝶過世！　才剛聚餐完「訊息已讀不回」
伊朗革命衛隊：平民立刻撤離美軍駐紮區　荷莫茲海峽關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記　力拚議會過半

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

曾說「起訴書受賄證據薄弱」　謝長廷點柯案關鍵：我與法官認定沒落差

「鍾小平不是吹哨者」　黃揚明曝柯案早被民眾告發、綠營開記者會攻擊

柯文哲嗆民進黨才是共匪、國台辦轟綠色恐怖　綠：不要再鬼扯

批鍾小平破壞藍白合　許甫：希望在年底後他就不是台北市議員

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記　力拚議會過半

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

曾說「起訴書受賄證據薄弱」　謝長廷點柯案關鍵：我與法官認定沒落差

「鍾小平不是吹哨者」　黃揚明曝柯案早被民眾告發、綠營開記者會攻擊

柯文哲嗆民進黨才是共匪、國台辦轟綠色恐怖　綠：不要再鬼扯

批鍾小平破壞藍白合　許甫：希望在年底後他就不是台北市議員

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

六福村免費玩！　六福集團向8萬人豪發股東會紀念品

蕭菊貞拍台積電紀錄片嘆：股票沒上車　名導萬仁重摔「腦部裝鈦金屬」近況曝

快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

林柏宏跟風AI夯片「雪山救狐狸」　許願戴浪琴表遊瑞士

犀利點評爆紅！加拿大聲樂老師Rozette宣布來台開唱　點名「2道台灣美食」

耀西蛋汽泡彈太萌！LUSH瑪利歐聯名泡澡、沐浴新品登場

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

台中獸父亂倫親生女兒！鬼扯「她自願當小三」　下場曝光

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

政治熱門新聞

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

快訊／柯文哲還有機會選2028！　劉世芳：判決定讞才是終身不得參選

「普發現金」再發一次？財政部長回應了

柯文哲判17年還能選總統？內政部留伏筆

快訊／陳佩琪：找到柯文哲貪錢給我的證據　「我去北院跳樓」說到做到

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

小草為柯文哲叫屈！　灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道

柯文哲控司法不公　卓榮泰：質疑執政黨操控司法「沒資格成為執政黨」

顏慧欣驚傳生前遭長官霸凌　行政院將委託外部委員啟動調查

柯文哲被重判17年　吹哨者鍾小平說話了

馬政府官員貼馬英九春聯嘆「此情成追憶」　蕭旭岑：以後不會再有了

柯文哲免退黨　黃國昌：黨紀不會處理被民進黨司法追殺的同志

郭正亮最新病況曝光！　「下週將做全身檢查」

更多熱門

相關新聞

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

馬英九基金會人事風波越演越烈，從上周與前執行長蕭旭岑、王光慈切割，到傳出「馬英九前親信」以激烈手段將兩人逐出基金會，再到雙方惡言相向，如今連馬英九都親上火線，接受媒體專訪指控「有財政紀律的問題」，將移送司法調查。原本一件芝麻綠豆大的事，硬生生被馬英九搞成現代版的後宮甄嬛傳。

馬政府官員貼馬英九春聯嘆「此情成追憶」　蕭旭岑：以後不會再有了

馬政府官員貼馬英九春聯嘆「此情成追憶」　蕭旭岑：以後不會再有了

要查了！馬英九基金會成立3人小組查蕭旭岑案　近日提報董事會

要查了！馬英九基金會成立3人小組查蕭旭岑案　近日提報董事會

蕭旭岑將移送法辦？　馬英九基金會董事：會議中未決議

蕭旭岑將移送法辦？　馬英九基金會董事：會議中未決議

馬英九質疑王光慈執行長人事　李德維：董事會已同意

馬英九質疑王光慈執行長人事　李德維：董事會已同意

關鍵字：

蕭旭岑金溥聰馬英九

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

台中街頭傳殺人　男子持刀猛刺女子命危送醫

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

英女看演唱會遭當眾侵犯　男緊貼身後洩慾

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面