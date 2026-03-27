快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

▲金溥聰。（圖／記者黃哲民攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會近日爆出人事清洗，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職切割，外界猜測真正的幕後黑手是國安會前秘書長金溥聰。今（27日）晚金溥聰透過馬英九基金會發聲明指出，他是受馬前總統委託處理蕭王的離職案。面對外界許多不實傳言及臆測，金溥聰請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。」

馬英九日前接受媒體受訪時說明，基金會前執行長蕭旭岑等人因赴中期間與台商有不當利益連結等問題，才從基金會離職，同時也將相關情資送請司法調查。基金會今上午召開董事會，會中決議，基金會將成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，三人小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

金溥聰發聲明表示，針對馬英九基金會離職員工被檢舉涉嫌違反財政紀律爭議，他是今年農曆過年前和家人在越南渡假時接到馬英九通知，希望他返國後盡速碰面商量此事，因此小年夜當天，他與馬英九、高華柱董事及先前提供檢舉資料給馬英九的基金會員工一起開會瞭解細節。

金溥聰說明，2月25日馬英九在高華柱董事、他、及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣佈解除蕭旭岑、王光慈職務。他是受馬英九委託處理蕭王的離職案。至於許多媒體報導，檢舉資料是先提供給金溥聰本人，與事實不符。

金溥聰表示，近來有媒體及名嘴間接影射、攻擊、貶抑、污衊他，他一直保持低調，沉默是金。面對外界許多不實傳言及臆測，金溥聰請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。」