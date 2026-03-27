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清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

▲台南市於全市64處公墓設置紙錢集中箱，降低露天焚燒風險。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市於全市64處公墓設置紙錢集中箱，降低露天焚燒風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖活動頻繁，為防範公墓火災與降低空氣污染，台南市政府跨局處整合資源，全面擴大推動「紙錢集中燒」政策，今年首度由納骨塔延伸至公墓區域，在全市34個行政區、64處公墓設置「紙錢集中箱」，透過集中處理機制，降低露天焚燒引發火警風險，守護市民生命財產安全。

消防局指出，依歷年統計，清明期間為公墓火警發生高峰，主因多為民眾露天燃燒紙錢或整理墓區時不慎引火，遇上風勢助長，極易造成雜草延燒甚至擴大災情。今年市府提前部署，將集中焚燒措施由原本納骨塔據點，進一步擴大至南山、喜樹等64處公墓，從源頭控管火源，大幅降低火災發生機率。

▲台南市於全市64處公墓設置紙錢集中箱，降低露天焚燒風險。（記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，民眾只需將紙錢投入設置於公墓內的集中箱，由各區公所與清潔隊接力收運，統一送往「淨圓滿紙錢專爐」進行集中焚化。這樣不僅兼顧傳統祭祀習俗，也能有效減少露天燃燒所帶來的空氣污染，讓追思先人同時也能守護環境品質。

環保局進一步說明，各公墓紙錢集中箱設置點皆設有醒目的紅色「紙錢集中處」旗幟，方便民眾辨識投放位置，提升使用便利性。此外，市府也持續推廣「以功代金」理念，鼓勵民眾將購買紙錢的費用轉為公益捐款，以更環保且具意義的方式表達心意。

目前清明期間於各納骨塔法會現場，已設置12處社福攤位，供民眾參與響應「以功代金」活動。市府呼籲，透過集中焚燒與公益替代雙軌並行，不僅可有效減少空污與火災風險，更能讓清明祭祖回歸慎終追遠本意，兼顧安全與環保，讓平安與祝福加倍。

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