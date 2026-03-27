快訊／台中女街頭遭揮砍！血流滿地搶救無效亡

記者許權毅、白珈陽、柯振中／台中報導

台中市北區忠明路27日傍晚5點48分傳出街頭凶殺案，一名男子持刀揮砍女子，導致女子當場血流如注。根據最新消息，經過送醫搶救，遭砍女子已經不治身亡。

感情糾紛釀街頭追殺 女子遭刺頸身亡



根據調查，這對男女27日傍晚5點48分在北區忠明路街口發生糾紛，怎料30歲陳姓男子一時情緒失控，持刀不斷追殺女子。儘管女子當即開始逃命，但最終因逃脫失敗，遭到不斷揮砍，臉上因此有大大小小的割傷。

▲▼台中恐怖情殺案，女子傷重不治，現場留有大灘的血跡。（圖／記者許權毅攝）



嫌犯駕車逃逸撞車 警力迅速壓制逮捕



陳男眼見女子倒地，竟將手上的大刀直接插進對方的脖子，接著開始駕車逃逸。陳男一路逃亡了600公尺左右，最終撞倒了一輛機車，在無處可逃的狀況下，自行開門下車、趴在地上接受壓制。

▲▼台中恐怖情殺案，現場散落滿地雜物。（圖／記者許權毅攝）



2人疑是情侶 感情糾紛變情殺

據了解，2人過去疑似是情侶關係，此次因感情糾紛而導致情殺。女子遭砍後血流滿地，儘管被緊急送往醫院搶救，最終仍不治身亡，至於詳細案發原因仍待後續釐清。

▲台中街頭傳殺人，男子持刀猛刺女子。（圖／民眾提供）