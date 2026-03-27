　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8委員連署「延後公視董監事審查會」　文化部：遺憾與不解

▲▼公共電視,公視（圖／記者李鍾泉攝）

▲8委員連署延後「公視董監事審查會議」，文化部表示遺憾及不解。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

第8屆公共電視董監事審查會8名在野黨推舉的審查委員今（27）日提出連署，表示文化部應廣徵國會各政黨對候選人意見後，再召開審查會議。對此，文化部表達遺憾及不解，並質疑「此舉豈不是復辟黨政軍介入媒體的威權時代」，更強調，仍懇切期盼依法儘速召開審查會議，實質進入專業、理性的討論與投票決定。

文化部表示，《公共電視法》第11條明定「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉」；第13條亦規定，董監事產生程序由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會。從相關法規即可清楚理解，為維持公視獨立自主，公視董監事會的選任，是取決於「公正人士」的「專業」判斷，而非立法院「政治」的決定，審查委員即代表法律所定義的「社會公正人士」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部指出，令人遺憾的是，本應超越黨派、作為「公正人士」的審查委員，竟要求先徵詢立法院「各政黨」對候選人的意見，形成共識後，才能召開會議進行審查，等同自我否定審查委員的公正與公信力，形同「主張政黨意見高於審查委員意見」。

文化部進一步說明，先前已於3月11日進行3月底前的會議時間調查，多數委員皆回覆可行時間，但因少數委員3月底前無可行時間，因此再進行第2次時間調查，並再次獲得幾乎全數委員回覆，甚至有委員因此更改出國機票，最終決定並通知於4月16日召開第2次審查委員會。然而，電子郵件通知發出後，文化部才接獲8位在野黨推舉審查委員提出聯合聲明。

文化部重申，一直以來皆尊重所有審查委員的專業意見，因此再次提出的候選名單，完全依照前次審查委員會委員所提出，並參考各界意見，審慎提出年輕、跨領域及族群平衡等面向的專業人才作為候選人。受提名候選人，均認真面對這項責任與承擔，並各自提出對公視的理念與自述，未料卻受到如此回應，令人遺憾。

文化部再次強調，仍懇切期盼各審查委員能儘速實質進入審查委員會，進行超然、公正且專業的討論與投票，相信社會也將尊重審查委員理性且具公信力的最終決定。

有關公視第8屆董監事審查委員會作業，8名審查委員在今日送交連署公開信，主張文化部應延後審查會議，應先徵詢國會各政黨對候選人名單的意見，待形成共識後再召開審查會議，使審查程序與會議召開時程備受關注。

相關報導

公視董監事審查恐卡關　8委員連署呼籲：文化部應延後會議

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠　緊急道歉
快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰發聲明
台中男持雙刀街頭追殺　女滿臉血慘死...刀還插脖上
快訊／台中女街頭遭砍殺死亡！
獨居女星白蝶過世！　才剛聚餐完「訊息已讀不回」
伊朗革命衛隊：平民立刻撤離美軍駐紮區　荷莫茲海峽關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8委員連署「延後公視董監事審查會」　文化部：遺憾與不解

公視董監事審查恐卡關　8委員連署呼籲：文化部應延後會議

明天北部濕涼「後天高溫飆33度」　下周二起有較大雨勢

「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯：集團幾乎沒損失

大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

日月潭蓄水率6成！九蛙疊像洗澡　「最深層蛙王」破土重見天日

黃國昌號召329上凱道討公道！　PTT鄉民反應曝「選票一定到」

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

8委員連署「延後公視董監事審查會」　文化部：遺憾與不解

公視董監事審查恐卡關　8委員連署呼籲：文化部應延後會議

明天北部濕涼「後天高溫飆33度」　下周二起有較大雨勢

「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯：集團幾乎沒損失

大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

日月潭蓄水率6成！九蛙疊像洗澡　「最深層蛙王」破土重見天日

黃國昌號召329上凱道討公道！　PTT鄉民反應曝「選票一定到」

六福村免費玩！　六福集團向8萬人豪發股東會紀念品

蕭菊貞拍台積電紀錄片嘆：股票沒上車　名導萬仁重摔「腦部裝鈦金屬」近況曝

快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

林柏宏跟風AI夯片「雪山救狐狸」　許願戴浪琴表遊瑞士

犀利點評爆紅！加拿大聲樂老師Rozette宣布來台開唱　點名「2道台灣美食」

耀西蛋汽泡彈太萌！LUSH瑪利歐聯名泡澡、沐浴新品登場

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

台中獸父亂倫親生女兒！鬼扯「她自願當小三」　下場曝光

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

生活熱門新聞

長榮航空機票限時77折　來回最低3122元

孫芸芸女兒「未婚生子」生父非富二代　身分遭肉搜

柯文哲遭判17年　一票人湧鍾小平FB洗版「感謝！」

單親爸尋找二春　網見1句話超問號

今春雨狂炸北台灣　下周還有更強鋒面接力

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯

喊法官留下1漏洞　邱毅：供柯文哲二審平反

北部今明有雨　下周回暖飆30度「清明連假防劇烈天氣」

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

柯文哲二審判決可再往上！律師曝1關鍵

黃國昌號召329上凱道　「PTT鄉民反應」曝光

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

更多熱門

相關新聞

公視董監事審查恐卡關　8委員連署呼籲：文化部應延後會議

公視董監事審查恐卡關　8委員連署呼籲：文化部應延後會議

文化部正籌備於4月中旬召開「第8屆公視董監事第2次審查會議」，不過有8名審查委員連署公開信送交文化部，呼籲應延後召開會議，理由是文化部提出的第2波名單「事前未徵詢國會及社會多元意見」，建議先廣徵國會各政黨對候選人意見、形成共識後，再召開審查會議。對此，文化部回應表達遺憾及不解，質疑此舉「豈不是復辟黨政軍介入媒體的威權時代」，盼儘速召開會議進入專業、理性的討論與投票決定。

韓國瑜要求「服裝儀容」　吳思瑤：台灣是什麼，就勇敢穿出來

韓國瑜要求「服裝儀容」　吳思瑤：台灣是什麼，就勇敢穿出來

李智凱、彭政閔獲提名公視董事　文化部：加入運動員視野

李智凱、彭政閔獲提名公視董事　文化部：加入運動員視野

公視董事提名納彭政閔、李智凱？　行政院：名單交審查後適時說明

公視董事提名納彭政閔、李智凱？　行政院：名單交審查後適時說明

2026「國片票房9.71億元」破紀錄

2026「國片票房9.71億元」破紀錄

關鍵字：

公視董監事文化部公視

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

台中街頭傳殺人　男子持刀猛刺女子命危送醫

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

英女看演唱會遭當眾侵犯　男緊貼身後洩慾

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面