8委員連署「延後公視董監事審查會」　文化部：遺憾與不解

▲8委員連署延後「公視董監事審查會議」，文化部表示遺憾及不解。（圖／資料照）



記者林育綾／綜合報導

第8屆公共電視董監事審查會8名在野黨推舉的審查委員今（27）日提出連署，表示文化部應廣徵國會各政黨對候選人意見後，再召開審查會議。對此，文化部表達遺憾及不解，並質疑「此舉豈不是復辟黨政軍介入媒體的威權時代」，更強調，仍懇切期盼依法儘速召開審查會議，實質進入專業、理性的討論與投票決定。

文化部表示，《公共電視法》第11條明定「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉」；第13條亦規定，董監事產生程序由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會。從相關法規即可清楚理解，為維持公視獨立自主，公視董監事會的選任，是取決於「公正人士」的「專業」判斷，而非立法院「政治」的決定，審查委員即代表法律所定義的「社會公正人士」。

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文化部指出，令人遺憾的是，本應超越黨派、作為「公正人士」的審查委員，竟要求先徵詢立法院「各政黨」對候選人的意見，形成共識後，才能召開會議進行審查，等同自我否定審查委員的公正與公信力，形同「主張政黨意見高於審查委員意見」。

文化部進一步說明，先前已於3月11日進行3月底前的會議時間調查，多數委員皆回覆可行時間，但因少數委員3月底前無可行時間，因此再進行第2次時間調查，並再次獲得幾乎全數委員回覆，甚至有委員因此更改出國機票，最終決定並通知於4月16日召開第2次審查委員會。然而，電子郵件通知發出後，文化部才接獲8位在野黨推舉審查委員提出聯合聲明。

文化部重申，一直以來皆尊重所有審查委員的專業意見，因此再次提出的候選名單，完全依照前次審查委員會委員所提出，並參考各界意見，審慎提出年輕、跨領域及族群平衡等面向的專業人才作為候選人。受提名候選人，均認真面對這項責任與承擔，並各自提出對公視的理念與自述，未料卻受到如此回應，令人遺憾。

文化部再次強調，仍懇切期盼各審查委員能儘速實質進入審查委員會，進行超然、公正且專業的討論與投票，相信社會也將尊重審查委員理性且具公信力的最終決定。

有關公視第8屆董監事審查委員會作業，8名審查委員在今日送交連署公開信，主張文化部應延後審查會議，應先徵詢國會各政黨對候選人名單的意見，待形成共識後再召開審查會議，使審查程序與會議召開時程備受關注。