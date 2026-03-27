台中獸父亂倫親生女兒！鬼扯「她自願當小三」　下場曝光

▲台中獸父對女兒伸出狼爪，行徑相當惡劣。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

太惡劣！台中一名協會理事長，利用自己是父親又是主管的身分，長期控制親生女兒，並多次發生不當行為。台中地方法院審理後，認定男子涉犯「對受監督、照護之人利用權勢性交罪」，判處有期徒刑3年；至於其餘指控因證據不足判無罪，全案仍可上訴。

安排進協會、開高薪稱接班

判決指出，男子將女兒安排到自己擔任理事長的協會工作，每月給6萬元薪水，並表示未來會讓她接手協會。法院認為，女兒在經濟與生活上逐漸依賴父親，加上父女與上下屬關係重疊，使男子對她具有高度影響力。不過，法院認定男子對女兒採取高壓管教方式，經常辱罵、責備，甚至動手。

以「不罰錢」交換不當行為

判決指出，男子會對女兒表示，只要與他發生性行為，就可以免除罰款或減少麻煩。在經濟壓力與權勢關係下，女兒逐漸配合，雙方多次發生不當行為。法院指出，女兒曾因感情問題向父親傾訴，男子卻趁機灌輸「外面的男人會騙妳，不如跟我」等觀念，並強調自己不會傷害她。

給錢送名牌 強化依附關係

男子還提供大量金錢與物質，包括生活費、機車費以及LV、GUCCI等名牌商品。法院認為，這些資助讓女兒在經濟上更加依賴，也讓男子更容易維持控制。

被告稱雙方自願 鬼扯稱女兒是小三

庭審時，被告坦承發生性行為，但否認利用權勢，辯稱雙方是自願關係，甚至稱女兒是「自願當小三」。辯護律師也主張，對話中出現親密互動與「開心」回應，認為不能單憑道德觀認定犯罪。

法官不採信辯詞，強調本案重點在於雙方權力不對等。被告同時掌握父權與經濟資源，使女兒處於依賴與害怕中，即使表面配合，也不代表真正出於自由意志，性自主權已被破壞。

罔顧人倫又不認錯 判刑3年

法官痛批，被告身為父親卻利用權勢滿足私慾，嚴重違反倫理，也對女兒造成重大傷害。再加上犯後否認犯行、態度不佳，最終判處有期徒刑3年。