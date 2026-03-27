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2026桃園市議員選舉　佀廣洋承襲母親基層實力挑戰議會新局

▲2026桃園市議員選舉，萬美玲兒子佀廣洋參選受注目

▲佀廣洋年紀輕、親和力強，為民服務主動積極。（圖／服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨內市議員參選人提名登記，立委萬美玲兒子佀廣洋27日完成參選登記，投入桃園區市議員選戰，因該選區登記人數和提名名額相同，不需經過黨內初選，其投入桃園區市議員選戰，挾持著母親萬美玲長年深耕基層的雄厚實力，選情受到各界注目。

佀廣洋表示，桃園是六都中最年輕、最具發展潛力的城市，身為桃園區年輕的參選人，將以滿滿的行動力與責任感，全力為地方打拼，讓桃園持續進步、越來越好，並向市民朋友喊話，自己將「全力以赴，為您服務」

佀廣洋指出，投入政治工作已五年多，這段期間無論在中央或地方，始終秉持專業與熱忱，踏實做好每一項工作。在國會端，他參與法案研究及撰寫、並針對各項議題進行分析，作為問政及預算審查參考，為政策把關；在地方上，則持續深入基層、傾聽民意、協助解決問題，累積豐富實務經驗。

佀廣洋強調，五年來不斷學習與淬鍊，就是希望在關鍵時刻承擔更多責任，回應市民的期待與託付，未來若有機會順利進入市議會，將延續過去的努力，為桃園爭取建設、為市民謀福利，並且監督市政，讓政策更貼近民意，讓桃園越來越好。

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