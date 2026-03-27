美國夫婦「以飯店為家」！每年反省39萬元

▲美國一對夫婦因租屋壓力大搬進飯店反而省了一大筆錢。（示意圖／免費圖庫／Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

面對高通膨與房租飆漲，不少人選擇縮減生活開支，但美國一對夫婦更狂，乾脆直接搬進飯店住！住在佛羅里達州的馬蘭達（Maranda Bowers）與丈夫約翰（John），過去兩年靠著「以飯店為家」，每年成功省下1.2萬美元（約新台幣39萬元），生活過得比以前更輕鬆。

根據外媒報導，47歲的馬蘭達與40歲的約翰原本租下一棟兩層樓、三房的寬敞房屋，每月房租高達2300美元（約新台幣7.5萬元）。但2023年約翰在工作時發生意外，右手不幸遭鋼樑壓碎導致失業，家計全落在經營清潔公司的馬蘭達身上，沈重的房租頓時成為沉重負擔。

馬蘭達表示，當時為了生活，他們短暫借住親戚家，隨後決定搬進飯店。現在他們每週支付307美元（約新台幣1萬元）租金，費用包含了水電、垃圾處理、網路以及停車費，甚至還有飯店提供的清潔服務。

據報導，馬蘭達分享，飯店不需押金，也不必預付首月房租，每週支付1萬元比每個月面對雪片般飛來的水電帳單容易得多。她提到，房間內設有廚房，可以自己下廚省錢，去年甚至還煮了整桌的感恩節與聖誕大餐分享給飯店其他住客。

這對夫婦目前已經在飯店住了兩年，平均每個月能省下約1000美元（約新台幣3.2萬元）。他們計畫利用這筆錢買地，並蓋一棟屬於自己的「微型房屋」（Tiny Home）。馬蘭達坦言，飯店生活雖然不奢華，但對他們而言卻很值得，「我們不想再為大房子拼命，現在只想過簡單的生活，把錢花在旅遊，享受人生。」