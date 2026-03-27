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筷子夾手棍棒敲頭還掐頸！凌虐4歲童害終身腦傷　狠男重判12年

▲桃園市巫姓單親媽媽3年內連續對一對兒女施虐，造成幼童遍體鱗傷還造成腦部受創。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲彰化一對情侶檔對一名4歲女童凌虐致腦殘。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

逃記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名4歲女童，被生父託付給林姓前女友照顧，卻遭她與葉姓男友聯手凌虐，兩人藉口女童說謊、不服管教，便以筷子夾手指、棍棒敲頭、抓頭撞衣櫃，甚至頭下腳上摔拋掐頸，導致顱骨骨折嚴重腦傷，恐終生無法自理。葉男否認犯行，將罪刑全推給女友，辯稱「從未打過女童」，但合議庭根據相關證據認定其犯行明確，依成年人故意對兒童犯重傷害罪，判處12年徒刑；共犯林女則因棄保潛逃，已遭通緝。

判決書指出，這起悲劇發生在2023年5月至7月間，葉男與林女當時為男女朋友，因受女童生父之託，共同照顧其4歲的女兒。然而，兩人卻因管教問題，將女童視為出氣筒，兩人不僅在車上用筷子夾傷女童手指、持「愛心小手」棍棒抽打雙腿、在友人家中用棍棒敲擊頭部，以及抓摔女童使其頭部撞擊地板和衣櫃玻璃。更惡劣的是，兩人還曾開車到孤兒院外，故意將女童放下車後駛離作為恐嚇，導致女童在追車時摔倒，造成右側肱骨骨折，卻未將她送醫。

2023年7月3日，葉男抓住女童雙腳，以頭下腳上的姿勢將其頭部撞擊地板後拋出；林女則掐住女童脖子，將其往後重摔，導致女童頭部再度重創。當天下午，女童因昏迷不醒才被送往醫院急救，但已造成無法挽回的傷害。

經診斷，女童受有顱骨骨折、嚴重創傷性腦傷（硬腦膜下出血、顱內出血），至今仍因嚴重腦傷，導致智力、表達能力及自我照顧能力遠低於同齡兒童，醫生判定恐終生無自我維持日常生活之能力，已構成刑法上的重傷害。

在審理過程中，被告葉男全盤否認施暴，辯稱自己「從來沒有打過女童，頂多叫她罰站，傷勢都是女友打的」。其辯護人也質疑共同被告林女的證詞反覆、不可採信，並辯稱對話紀錄中的「毀滅證據」是指毒品殘渣袋，而非虐童證據。
然而，合議庭根據多名證人證詞、醫院鑑定報告、女童身上新舊傷交織的驗傷結果，以及關鍵的對話紀錄，戳破其謊言。

法院審理，被告與林女的對話紀錄中，曾出現「先去房間毀滅證據」、「嚴重了」等字眼，且案發後有逃跑、刪除訊息等湮滅證據的行為，足見其心虛。法官更痛批，兩人明知4歲女童頭部脆弱，卻頻繁對其頭部施以暴力，手段凶殘，導致女童終身重殘，且犯後毫無悔意，未與家屬和解或道歉，因此依法加重其刑，判處有期徒刑12年，全案仍可上訴。至於林女，案發後因屢次傳喚未到，法院已認定其棄保潛逃，並裁定將保證金沒入，並發布通緝。

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