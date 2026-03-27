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偷抱學妹兩度強吻！惡男還問「是不是在暗爽」　拒認罪下場曝

▲桃園市黃姓男子2024年5月在龜山區某處巷弄內，藉機摟抱學妹兩度強吻得逞，學妹事後直覺噁心報警提告。（示意圖／達志影像）

▲桃園市黃姓男子2024年5月在龜山區某處巷弄內，藉機摟抱學妹兩度強吻得逞，學妹事後直覺噁心報警提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子於2024年5月在龜山區德明路某處巷弄內，違反學妹意願意願下，藉機摟抱學妹兩度親吻強制猥褻行得逞，學妹事後直覺噁心，要求被告道歉未果憤而報警提告；桃園地院審理時，被告黃男否認犯行，屢次以與學妹為「砲友」關係合理化自己行為，拒絕認罪和解，法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，還可上訴。

檢警調查，黃姓男子與女子為學長學妹關係，黃男於2024年5月14日晚上7時許，邀約女子在龜山區明德路附近碰面，2人見面後，黃男在違反女子意願下，先親吻女子，後將女子帶至巷弄內一輛廂型車後方，以雙手環抱女子及摟抱腰部方式再度親吻女子，對女子為強制猥褻行為得逞，黃男事後詢問「妳是不是在暗爽」？女子則臭臉否認，黃男則悻悻然離去。女子事後直覺噁心，要求被告黃男道歉，黃男未道歉，女子憤而向桃園市警局婦幼隊報案提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪案件起訴。

桃園地院審理時，被害女子聲稱「我想推被告，但他親很久，親完之後伸舌頭，伸完舌頭還問我『妳是不是在暗爽』，我臉臭說『我沒有』，他又說『妳是不是喜歡』等語，問了很多類似這樣字句，我的答案都是否定的；被告則辯稱事後曾傳送訊息給女子「當天做的行徑我都承認」、「妳那時候沒有馬上拒絕我，所以才做親吻跟擁抱舉動」、「真的很對不起」等語。被告還辯稱「案發當日去找女子時，已有先發訊息表示要「喇機」，但聊天紀錄已刪掉了等語。

法官審酌，被告為滿足自身私欲，置女子身體及性自主權於不顧，而為本案犯行，使女子飽受驚嚇，嚴重戕害其身心安寧。另衡量被告犯後不僅自始否認犯行，更屢次以女子為「砲友」關係，合理化自己行為，且未曾與女子達成和解，亦未有任何補償措施，使女子所受損害未能獲得填補，犯後態度難認良好，法官審結，依強制猥褻罪，判處被告黃男有期徒刑1年，本案仍可上訴。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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