桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記　力拚議會過半

▲2026桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記。（圖／市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨內市議員參選人提名登記，迄27日截止日，共有42人完成登記，預計提名37席。市黨部主委蔡忠誠表示，本次登記情形踴躍、超乎預期，黨部將以「議會席次過半」為目標，全力協助市府團隊推動市政、加速桃園大發展。

▲2026桃園市議員選舉，國民黨市黨部主委蔡忠誠表示，將以「議會席次過半」為目標。（圖／市黨部提供）

國民黨桃園市黨部指出， 完成登記的42人，包含26位現任市議員爭取連任，以及16位新人投入選戰。依規劃將提名37席，部分選區因登記人數超過提名名額，須進行初選作業。

登記超額選區包括：第二選區（龜山區）預計提名3席，計有5人登記；第七選區（中壢區）提名6席，有7人登記；第九選區（楊梅區）提名2席，有3人登記。上述選區將依「現任優先」原則辦理初選，由新人爭取出線資格。另第十選區（龍潭區）提名2席，共3人登記，將先行協調，必要時採報准方式處理。

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨內市議員參選人提名登記，各選區及名單如下：

第一選區(桃園區)：黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢、張碩芳、凌濤、佀廣洋。

第二選區(龜山區)：江冠妤、薛仁岳、孫韻璇、林明義、高華駿。

第三選區(八德區)：楊朝偉、劉茂群、朱珍瑤。

第四選區(蘆竹區)：張桂綿、錢龍。

第五選區(大園區)：徐其萬。

第六選區(大溪、復興區)：李柏坊。

第七選區(中壢區)：葉明月、邱奕勝、梁為超、彭康傑、吳睿霖、劉安祺、李慶融。

第八選區(平鎮區)：黃敬平、彭柏霖、舒翠玲、陳韋曄。

第九選區(楊梅區)：周玉琴、古振豐、羅志強。

第十選區(龍潭區)：劉熒隆、林昭賢、徐玉樹。

第十一選區(新屋區)：無。

第十二選區(觀音區)：吳進昌。

第十三選區(平原區)：陳卉蓁、王仙蓮。

第十四選區(山原區)：張倉豪、陳瑛、簡志偉。