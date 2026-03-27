　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記　力拚議會過半

▲2026桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記

▲2026桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記。（圖／市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨內市議員參選人提名登記，迄27日截止日，共有42人完成登記，預計提名37席。市黨部主委蔡忠誠表示，本次登記情形踴躍、超乎預期，黨部將以「議會席次過半」為目標，全力協助市府團隊推動市政、加速桃園大發展。

▲2026桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記

▲2026桃園市議員選舉，國民黨市黨部主委蔡忠誠表示，將以「議會席次過半」為目標。（圖／市黨部提供）

國民黨桃園市黨部指出， 完成登記的42人，包含26位現任市議員爭取連任，以及16位新人投入選戰。依規劃將提名37席，部分選區因登記人數超過提名名額，須進行初選作業。

登記超額選區包括：第二選區（龜山區）預計提名3席，計有5人登記；第七選區（中壢區）提名6席，有7人登記；第九選區（楊梅區）提名2席，有3人登記。上述選區將依「現任優先」原則辦理初選，由新人爭取出線資格。另第十選區（龍潭區）提名2席，共3人登記，將先行協調，必要時採報准方式處理。

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨內市議員參選人提名登記，各選區及名單如下：
第一選區(桃園區)：黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢、張碩芳、凌濤、佀廣洋。
第二選區(龜山區)：江冠妤、薛仁岳、孫韻璇、林明義、高華駿。
第三選區(八德區)：楊朝偉、劉茂群、朱珍瑤。
第四選區(蘆竹區)：張桂綿、錢龍。
第五選區(大園區)：徐其萬。
第六選區(大溪、復興區)：李柏坊。
第七選區(中壢區)：葉明月、邱奕勝、梁為超、彭康傑、吳睿霖、劉安祺、李慶融。
第八選區(平鎮區)：黃敬平、彭柏霖、舒翠玲、陳韋曄。
第九選區(楊梅區)：周玉琴、古振豐、羅志強。
第十選區(龍潭區)：劉熒隆、林昭賢、徐玉樹。
第十一選區(新屋區)：無。
第十二選區(觀音區)：吳進昌。
第十三選區(平原區)：陳卉蓁、王仙蓮。
第十四選區(山原區)：張倉豪、陳瑛、簡志偉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠　緊急道歉
快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰發聲明
台中男持雙刀街頭追殺　女滿臉血慘死...刀還插脖上
快訊／台中女街頭遭砍殺死亡！
獨居女星白蝶過世！　才剛聚餐完「訊息已讀不回」
伊朗革命衛隊：平民立刻撤離美軍駐紮區　荷莫茲海峽關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記　力拚議會過半

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

曾說「起訴書受賄證據薄弱」　謝長廷點柯案關鍵：我與法官認定沒落差

「鍾小平不是吹哨者」　黃揚明曝柯案早被民眾告發、綠營開記者會攻擊

柯文哲嗆民進黨才是共匪、國台辦轟綠色恐怖　綠：不要再鬼扯

批鍾小平破壞藍白合　許甫：希望在年底後他就不是台北市議員

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

桃園市議員選舉藍營42人完成提名登記　力拚議會過半

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

曾說「起訴書受賄證據薄弱」　謝長廷點柯案關鍵：我與法官認定沒落差

「鍾小平不是吹哨者」　黃揚明曝柯案早被民眾告發、綠營開記者會攻擊

柯文哲嗆民進黨才是共匪、國台辦轟綠色恐怖　綠：不要再鬼扯

批鍾小平破壞藍白合　許甫：希望在年底後他就不是台北市議員

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

六福村免費玩！　六福集團向8萬人豪發股東會紀念品

蕭菊貞拍台積電紀錄片嘆：股票沒上車　名導萬仁重摔「腦部裝鈦金屬」近況曝

快訊／烏龍！國民黨「報告看反」轟綠害空氣品質倒退　致歉認看錯了

林柏宏跟風AI夯片「雪山救狐狸」　許願戴浪琴表遊瑞士

犀利點評爆紅！加拿大聲樂老師Rozette宣布來台開唱　點名「2道台灣美食」

耀西蛋汽泡彈太萌！LUSH瑪利歐聯名泡澡、沐浴新品登場

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

快訊／遭指蕭旭岑案幕後黑手！　金溥聰：受馬英九委託處理離職案

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

台中獸父亂倫親生女兒！鬼扯「她自願當小三」　下場曝光

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

政治熱門新聞

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

快訊／柯文哲還有機會選2028！　劉世芳：判決定讞才是終身不得參選

「普發現金」再發一次？財政部長回應了

柯文哲判17年還能選總統？內政部留伏筆

快訊／陳佩琪：找到柯文哲貪錢給我的證據　「我去北院跳樓」說到做到

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

小草為柯文哲叫屈！　灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道

柯文哲控司法不公　卓榮泰：質疑執政黨操控司法「沒資格成為執政黨」

顏慧欣驚傳生前遭長官霸凌　行政院將委託外部委員啟動調查

柯文哲被重判17年　吹哨者鍾小平說話了

馬政府官員貼馬英九春聯嘆「此情成追憶」　蕭旭岑：以後不會再有了

柯文哲免退黨　黃國昌：黨紀不會處理被民進黨司法追殺的同志

郭正亮最新病況曝光！　「下週將做全身檢查」

更多熱門

相關新聞

2026桃園市議員選舉　佀廣洋挑戰議會新局

2026桃園市議員選舉　佀廣洋挑戰議會新局

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨內市議員參選人提名登記，立委萬美玲兒子佀廣洋27日完成參選登記，投入桃園區市議員選戰，因該選區登記人數和提名名額相同，不需經過黨內初選，其投入桃園區市議員選戰，挾持著母親萬美玲長年深耕基層的雄厚實力，選情受到各界注目。

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

馬政府官員貼馬英九春聯嘆「此情成追憶」　蕭旭岑：以後不會再有了

馬政府官員貼馬英九春聯嘆「此情成追憶」　蕭旭岑：以後不會再有了

增購82套海馬士恐功虧一簣！頭期款支持剩2天到期　國防部爭取再展延

增購82套海馬士恐功虧一簣！頭期款支持剩2天到期　國防部爭取再展延

初選在即！陳見賢競辦突發3聲明　控徐欣瑩違反選罷法、黨內提名公約

初選在即！陳見賢競辦突發3聲明　控徐欣瑩違反選罷法、黨內提名公約

關鍵字：

桃園選舉國民黨議員提名初選2026市議員選戰

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

台中街頭傳殺人　男子持刀猛刺女子命危送醫

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

英女看演唱會遭當眾侵犯　男緊貼身後洩慾

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面