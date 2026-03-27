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公視董監事審查恐卡關　8委員連署呼籲：文化部應延後會議

▲公視大樓。（圖／資料照片）

▲公視董監事審查在去年底未通過，如今有8名審查委員連署，呼籲文化部延後會議。（圖／資料照片）

記者林育綾／綜合報導

文化部正籌備於4月中旬召開「第8屆公視董監事第2次審查會議」，不過有8名審查委員連署公開信送交文化部，呼籲應延後召開會議，理由是文化部提出的第2波名單「事前未徵詢國會及社會多元意見」，建議先廣徵國會各政黨對候選人意見、形成共識後，再召開審查會議。對此，文化部回應表達遺憾及不解，質疑此舉「豈不是復辟黨政軍介入媒體的威權時代」，盼儘速召開會議進入專業、理性的討論與投票決定。

8名審查委員連署公開信「文化部應速與國會各政黨協商公視董事人選」於今天（27日）以電子郵件送交文化部，署名審查委員包括吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿、潘祖蔭。

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公開信指出，公視董事、監察人審查委員會共15名委員，係依國會政黨席次比例推舉產生，依制度精神，董事及監察人候選人名單，亦應廣納國會各政黨意見後再提出。從過往實務運作來看，即使執政黨在國會占多數，在提名名單前仍會先與在野黨協商溝通，再正式公布候選人名單。

連署委員也提到，去年12月31日召開第1次審查委員會時，文化部提出的名單同樣未事先徵詢多元意見，雖最終勉強通過4名董事、4名監察人。而包含會議主席吳永乾在內，多名委員當時即建議，未來再提出候選人名單前，應先徵詢國會與社會各界意見，以利董事會順利組成。

不過文化部近期公布的第2波候選人名單，仍未依循相關制度精神與過往慣例，事前未徵詢國會及社會多元意見，審查委員認為，與審議民主理念不符。因此主張，原訂4月中旬舉行的第2次審查會議應延後，待文化部完成公開、可檢驗且包容多元意見的提名程序後，再行召開，以符合程序正義。

公開信也表示，在朝野氣氛緊張的情況下，文化部長李遠邀請各界人士，同意列名為公視董事及監察人候選人並不容易，相關努力值得肯定。委員強調，此次呼籲文化部與各政黨協商提名人選，是基於《公共電視法》第13條第2項規定，董事及監察人候選人，須經審查委員會全體委員「3分之2以上同意」才能通過。該高門檻設計，正是希望透過事前諮商形成一定共識，以利審查時取得法定多數支持。

委員強調，提出相關建議並非為了杯葛，而是基於善意，希望協助文化部儘早順利完成董事會改組。

▼8名公視董監事審查委員連署公開信，呼籲文化部應延後召開會議。（圖／受訪者提供）

▲▼8名公視董監事審查委員以電子郵件連署公開信，送交文化部，呼籲應延後召開會議。（圖／受訪者提供）

有關文化部在3月12日公布「公視董監事第2波候選人名單」，文化部長李遠說明，行政院及文化部在聽取審查委員與各界意見後，依《公共電視法》規定補提名10名董事、1名監事候選人，並在確保族群代表性與性別比例原則下，提出名單包括：江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜等董事候選人，以及監事候選人林佳瑩。

李遠當時指出，第2波名單呈現年輕化與多元族群特色，半數人選在50歲以下，並納入客家、原住民與新住民代表，其中紀錄片導演阮金紅為首度納入的越南籍新住民代表；名單也涵蓋新聞傳播、影視音、新媒體與數位學習等專業領域，並納入運動員李智凱、彭政閔等人，希望為公廣集團未來發展注入多元動能，並期盼名單能儘速獲得審查通過，完成董監事會組成。

●文化部回應：遺憾與不解

針對8名審查委員提出，應先廣徵國會各政黨對候選人意見後，再召開審查會議一事，文化部對此表達遺憾及不解，並質疑「此舉豈不是復辟黨政軍介入媒體的威權時代」。

文化部指出，《公共電視法》第11條明定公共電視經營應獨立自主、不受干涉，第13條亦規定董監事產生程序係由立法院推舉社會公正人士組成審查委員會，依法應由具專業的「公正人士」進行判斷，而非由立法院各政黨決定。若要求先徵詢各政黨意見，形同「主張政黨意見高於審查委員意見」，也等同自我否定審查委員的公正與公信力。

文化部進一步說明，先前已於3月11日進行會議時間調查，多數委員回覆可行時間，因少數委員3月底前無可行時間，遂再進行第2次時間調查，並再次獲得幾乎全數委員回覆，甚至有委員因此更改出國機票，最終決定於4月16日召開第2次審查委員會，惟電子郵件通知發出後，才接獲8名在野黨推舉審查委員提出聯合聲明。

文化部強調，後續提出的候選名單均依前次審查委員會意見及各界建議審慎提出，仍盼各審查委員儘速進入會議，依法進行超然、公正且專業的討論與投票決定。

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