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明天北部濕涼「後天高溫飆33度」　下周二起有較大雨勢

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▲東北季風影響，北部和東部明天有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（28日）受東北季風影響，北海岸、東部及大台北山區降雨機率高，宜蘭、花蓮有局部大雨。周日及下周一氣溫回暖，高溫上看33度；不過下周二起至清明連假，將有一波接一波鋒面接力報到，全台都有降雨機會，中部以北雨勢較大。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風影響，雲量偏多，北部、東半部有零星陣雨，其中基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高，宜蘭、花蓮有局部較大雨勢。迎風面的北部與東部地區外出需攜帶雨具；中南部則為多雲到晴。

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周日東北季風減弱，下周一前氣溫回升、水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，下周一晚間起至清明連假期間，將有一波接一波鋒面影響，降雨機率提高。下周一晚間鋒面接近，下周二、三鋒面通過，各地都有降雨機率，中部以北及宜蘭有短暫陣雨或局部雷雨，北部雨勢較大，鋒面附近可能出現短延時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣。

下周四、五將再有另一波鋒面接近。黃恩鴻說明，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周氣溫方面，黃恩鴻表示，明天北部、宜花高溫約23至25度，其他地區28至31度，低溫約19至21度；周日至下周一氣溫回升，各地約29至33度，可見陽光，低溫約19至22度。

下周二之後，中部以北及宜花高溫略降，北部、宜蘭約23至24度，中部及花東約25至28度，南部則約29至32度。

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