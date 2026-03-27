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前男友勸辭職！寶可夢中心女店員「拒換工作」提分手　遭割頸奪命

▲▼日本東京池袋寶可夢中心（ Mega Tokyo）一名女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 池袋寶可夢中心女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京池袋太陽城（Sunshine City）的寶可夢中心26日晚間驚傳情殺命案，21歲女店員春川萌衣在賣場內遭前男友廣川大起持刀狂刺頸部至少5刀，當場失血過多身亡，凶嫌隨後也自殘頸部不治。警方調查發現，廣川曾因跟蹤騷擾被捕並遭禁制令，卻仍犯下血案，而女方的工作正是促使他們分手的主因。

綜合《富士新聞網》等日媒，據警視廳調查，兩人於2023年12月在八王子市一家速食店打工時相識，2024年10月開始交往。春川去年7月轉職至夢寐以求的寶可夢中心工作，廣川卻屢次要求她辭掉寶可夢中心的工作，稱「這份工作不適合妳」，春川因而決定分手。

分手後廣川卻展開恐怖跟蹤，不僅多次出現在春川住處附近，還潛入玄關留下寶可夢卡片當作「禮物」。春川去年12月25日向警方報案，廣川當場被逮，車內更搜出水果刀。今年1月法院核發接近禁止令時，廣川曾供稱，「只是太想復合，保證不再接近她」，隨後繳納80萬日圓（約16萬台幣）罰金獲釋。

警方曾建議春川轉換工作地點，但她堅持，「在寶可夢中心工作是我的夢想，無法放棄。」春川友人受訪時則透露，她原本個性活潑開朗，但遭廣川跟蹤後「言談中流露對男性的恐懼」。警方3月12日最後一次聯繫時，春川仍表示一切正常，未料2周後發生悲劇。

►女店員遭前男友割喉亡！池袋寶可夢中心暫休業　各門市活動急取消

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