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男自撞阿里山林鐵號誌「車翻人落跑」　26歲男逃6hrs被逮

▲▼嘉義自小客撞上阿里山鐵路號誌翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義自小客撞上阿里山鐵路號誌翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東區博東路於今（27）日清晨發生一起自小客車自撞翻覆案件。一名駕駛撞毀阿里山林業鐵路號誌桿及路邊車輛後，竟棄車逃離現場。嘉義市政府警察局第二分局接獲報案後立即成立專案小組，憑藉精準的科技偵查，於案發後不到 6 小時內，成功將26歲的涉案駕駛追捕到案。

▲▼嘉義自小客撞上阿里山鐵路號誌翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

今日清晨，博東路發生劇烈撞擊聲響，警方趕抵現場時發現一輛自小客車因猛烈撞擊導致車身翻覆，路旁的鐵路號誌桿與車輛受損嚴重，現場卻空無一人。第二分局分局長高度重視，指示成立專案小組，透過調閱周邊監視器影像、過濾車籍資料，並針對現場留下的跡證進行大數據分析，迅速鎖定 89 年次劉姓男子為嫌疑人，並於今日中午成功查獲其到案。

經初步調查，劉姓駕駛到案後聲稱當時因一時驚慌、手足無措，才選擇棄車逃逸以規避責任。警方對其進行檢測後，排除酒駕及毒駕情事。然而，劉男行為已違反《道路交通管理處罰條例》第 62 條第 1 項，警方將依法處以新臺幣 1,000 元至 3,000 元罰鍰，並吊扣駕駛執照一至三個月。

▲▼嘉義自小客撞上阿里山鐵路號誌翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

第二分局強調，交通事故發生後，駕駛人無論有無人員受傷，皆應留在現場報警並配合處理。警方呼籲民眾切勿心存僥倖，因慌亂逃逸不僅無法解決問題，更會面臨更重的行政裁罰甚至刑事責任。

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