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阿里山林鐵成移動音樂廳　4／1啟動海拔2421公尺的聽覺饗宴

▲▼ 從鐵道到音符 聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅。（圖／阿里山林鐵提供）

▲《阿里山林鐵列車音樂紀行》音樂發表會貴賓合影。（圖／阿里山林鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

當百年林鐵的破風聲遇上管弦樂的優美旋律，阿里山將展現前所未有的迷人風采！農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵及文資處）今（27）日正式發表全新列車導覽音樂——《阿里山林鐵列車音樂紀行》。自 4 月 1 日起，旅客搭乘定期列車時，將能在悠揚樂音與純真童聲的陪伴下，開啟一場沉浸式的山林文化之旅。

▲▼ 從鐵道到音符 聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅。（圖／阿里山林鐵提供）

▲《阿里山林鐵列車音樂紀行》音樂發表會貴賓合影。（圖／阿里山林鐵提供）

本次計畫的核心靈魂《2421嘉頌迴聲》，由嘉義在地知名樂團「嘉頌重奏團」歷時一年悉心譜寫。曲名「2421」巧妙呼應了阿里山林鐵從海拔 30 公尺的嘉義站，一路攀升至 2451 公尺祝山站的奇幻旅程。

樂團將沿途變幻莫測的林相、氣候，以及列車與鐵軌碰撞的獨特節奏，轉化為管樂與弦樂交織的動人語彙。這部作品不僅曾在嘉義首演引發熱烈迴響，更受邀至德國演出，成功將台灣林鐵的文化底蘊推向國際。如今，這份世界級的樂章將正式「進駐」車廂，讓移動的列車化身為穿梭在雲霧森林中的音樂廳。

▲▼ 從鐵道到音符 聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅。（圖／阿里山林鐵提供）

▲ 從鐵道到音符 聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅。（圖／阿里山林鐵提供）

除了動人旋律，這次導覽更注入了溫暖的人文色彩。林鐵及文資處特別邀請鐵道沿線的林森、鹿滿、桃源、十字及香林等 5 所國小學童參與錄製。由最了解家鄉的孩子們親自擔任導覽員，用純真、自然的嗓音介紹家鄉故事。

▲▼ 從鐵道到音符 聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅。（圖／阿里山林鐵提供）

▲林鐵及文資處王昭堡處長致詞。（圖／阿里山林鐵提供）

林鐵及文資處處長王昭堡感性表示：「孩子的聲音讓導覽不再只是文字的朗讀，而是一種溫柔的陪伴。」透過「在地共創」的精神，旅客聽見的不只是資訊，更是土地的情感與記憶。

▲▼ 從鐵道到音符 聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅。（圖／阿里山林鐵提供）

▲農業部林業及自然保育署林華慶署長致詞。（圖／阿里山林鐵提供）


這場服務再進化的「聽覺饗宴」將從 4 月 1 日起於定期列車播放。林鐵及文資處誠摯邀請國內外旅客，再次登上這條世界級的登山鐵路，放鬆感官、靜心聆聽。在音符流轉間，深度感受百年鐵道的歷史脈動，體驗一場由山林、音樂與故事交織而成的感官盛宴。

▲▼ 從鐵道到音符 聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅。（圖／阿里山林鐵提供）

▲參與導覽錄製的林鐵沿線5所國小學童及嘉頌樂團現場表演。（圖／阿里山林鐵提供）

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