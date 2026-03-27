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隱匿豬瘟害全台吃不到新鮮肉！畜牧場小老闆裝無辜　辯只是寫錯

▲▼台中市通報疑似非洲豬瘟案例，今天已經完成豬隻撲殺。圖為發病死亡豬隻。（圖／農業部提供）

▲台中洽興畜牧場爆發非洲豬瘟，負責人陳父子檔遭起訴。（資料照／農業部提供）

記者許權毅／台中報導

去年闖下隱匿非洲豬瘟大禍的洽興畜牧場陳姓父子遭起訴，今日在台中地院開庭，陳子坦承偽造文書、詐欺，但否認違反廢棄物清理法，稱是因為死豬數量不斷變化，父親填寫跟司機填寫時間點不同，才出現數字不一，又忘記補正丙聯，僅認為是填寫疏失，非刻意隱匿。

台中地檢署起訴認定，陳姓父子檔除了反覆使用舊照片上傳「每日蒸煮證明」，還偽造瓦斯使用量紀錄，申報不實資料，去年畜牧場發生豬瘟後，2人先是未通報，自行購買抗生素投藥，明明死了46頭，竟低報死豬數量，更離譜的是，陳姓父子檔不甩畜牧場出現豬瘟，期間把30隻可能染疫豬隻送至大安屠宰場（2隻在運送時死亡），導致豬隻已經銷售，並且獲利32萬15元。

檢方最終以偽造文書、廢棄物清理法、詐欺取財等罪起訴陳姓父子檔。更痛批2人罔顧公共利益及產業安全，且於偵查中未坦承犯行，惡性重大，應從重量刑。

▲▼ ▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，動保處消毒 。（圖／記者許權毅攝）

▲陳姓兒子否認違反廢棄物清理法。（圖／記者許權毅攝）

今日開庭先傳畜牧場陳姓小老闆（羈押中）受審，他坦承偽造文書、詐欺取財，但否認廢棄物清理法。陳子強調，有出現死豬時，爸爸會聯繫化製車司機，並且填寫三聯單的丙聯，由司機填寫甲、乙聯。

至於為何甲、乙、丙聯為何數字出現不一樣的情況？陳子再詳細說明表示，是因為每天晚上由自己清點死豬數量，並且拖出冰存，告知爸爸填寫丙聯，隔天化製車司機來時，又增加死豬了，司機填寫當下數字，告知要補正丙聯，但是「忘記了」，坦承是疏忽，非刻意隱瞞。

陳子辯護律師認為，檢方用化製單、訪視記錄表認定短報46頭死豬，但賴姓獸醫佐訪視記錄表僅就陳父口述草率紀錄，陳父高齡80多歲可能出現記憶錯誤、所述也有疑慮，賴性獸醫記載的死豬數量有瑕疵，顯具疑義。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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