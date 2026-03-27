酒駕撞死行人落跑原因曝！疑女友劈腿去尋仇　惡男重判8年10月

▲台南地院國民法官庭審理酒駕致死案件，27日宣判被告8年10月徒刑。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地院國民法官庭27日下午針對公共危險致死案件宣判，羅姓男子因酒後駕車闖紅燈撞死行人，且肇事後未留現場處理，甚至再衍生其他暴力行為，依刑法不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑8年10月，全案仍可上訴。

判決資料指出，羅男曾有酒駕前科，於2024年9月20日凌晨在台南市中西區一處酒店飲用威士忌後，明知自身已無安全駕駛能力，仍心存僥倖開車上路。當天凌晨3時許行經北區文賢一路與文賢路292巷口時，未依號誌闖紅燈，撞上正在行人穿越道上的陳姓男子，造成被害人頭部重創、多處骨折等嚴重傷勢，經送醫搶救仍於2日後不治。警方事後測得羅男其吐氣所含酒精濃度每公升0.24毫克，回溯其駕車上路時之呼氣酒精濃度約每公升0.52574毫克。

法院認定，羅男肇事後雖曾撥打110報案，但並未坦承自己為肇事者，亦未在現場等候警方處理，反而駕車離去，之後警方透過監視器與車籍資料才鎖定其身分，難認符合自首要件。

更嚴重的是，羅男離開事故現場後，仍在酒氣未退情況下繼續駕車，前往楠西區尋仇（認女友與其前夫同處一處），甚至持改造瓦斯鎮暴槍滋事，顯示其對法律規範毫無敬畏，行為失序。法院認為，此舉已將公共安全置於極大風險之中。

合議庭指出，被害人因本案遭受致命傷勢，歷經重大手術仍不治，家庭因此破碎，家屬承受難以彌補的傷痛。雖然被告於偵審期間坦承犯行，並曾向家屬道歉，但在賠償部分未能提出具體可行方案，亦未取得家屬諒解。

法院審酌，被告成長背景雖不完整，但並不足以作為減輕刑責理由，且其過往已有酒駕紀錄，卻未記取教訓再犯，犯後態度亦曾逃避偵查，整體情節重大。考量其年紀尚輕，仍具社會復歸可能性，最終量處有期徒刑8年10月。本案由審判長陳本良法官與合議庭成員及6位國民法官共同審理並作出判決，依法仍得上訴。