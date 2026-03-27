擁百萬粉絲！21歲絕色網美「眾目睽睽下墜橋」...最後身影曝

▲庫布拉擁有甜美外型與大批追隨者，卻在21歲時選擇結束生命，令粉絲震驚不已，最後身影曝。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

21歲青春生命戛然而止...TikTok網美墜橋身亡！土耳其社群圈近日傳出令人遺憾的噩耗。在TikTok 上擁有極高人氣、年僅 21 歲的網美庫布拉（Kübra Karaaslan），於週一（23日）在眾目睽睽之下，自土國知名的「鄂圖曼一世大橋」（Osman Gazi Bridge）墜落。儘管警消醫護迅速趕抵現場並將其送醫救治，最終仍因傷勢過重宣告不治。

網美庫布拉墜橋前發生了什麼？

根據外媒報導，事發當天，平時熱衷於分享生活點滴的庫布拉，突然出現在這座土耳其最長的吊橋上。目擊者表示，庫布拉當時跨越橋梁護欄，並在欄杆外徘徊。儘管現場有多位路人察覺異狀，紛紛上前焦急勸阻，希望能勸回這名年輕女子，但庫布拉最終仍鬆開雙手縱身躍下，讓在場民眾心碎目睹悲劇發生。

網美輕生前為何關閉社群帳號？ 警方調查庫布拉墜橋背後原因

這起事件引發土耳其網友熱烈討論，不少粉絲發現，庫布拉在事發前幾天，毫無預警地關閉了所有社群媒體帳號，此舉被解讀為是在向外界與網路世界進行「無聲告別」。

目前當地警方已初步判定此案為輕生事件，家屬也已悲慟完成葬禮。然而，關於庫布拉走上絕路的原因眾說紛紜，有消息指出，庫布拉近期的情緒波動可能與男友的感情狀況有關。警方正進一步釐清其生前的通聯記錄與心理狀態，以查明真正死因。

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