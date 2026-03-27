投資逾3億！雲林溪整體活化邁入新里程

▲「雲林溪周邊空間環境活化－水濱療癒花園暨生態教育園區工程」熱鬧動土，啟動雲林溪再造2.0。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（26）日舉行「雲林溪周邊空間環境活化－水濱療癒花園暨生態教育園區工程」動土典禮，正式啟動空間環境整體活化計畫（第一標）。縣長張麗善表示，全案共規劃7項工程，推動雲林溪再造邁向「2.0升級」，是翻轉斗六城市發展軸線、打造宜居環境的重要里程碑。

縣長張麗善指出，雲林溪是貫穿斗六市的重要河川，長年來是地方高度關注的環境議題。近年在縣府推動掀蓋、礫間淨化等工程後，水質明顯改善，生態逐步恢復，從過去令人卻步的臭水道，轉變為兼具景觀與休憩功能的親水空間。



她表示，縣府持續推動環境優化，此次再投入超過3億元，整合上、中、下游推動7項工程，全面提升雲林溪水岸環境品質，也展現縣府與公所攜手合作、持續推動建設的決心。

▲水利處說明「雲林溪周邊空間環境活化－水濱療癒花園暨生態教育園區工程」計畫內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府水利處說明，「水濱療癒花園暨生態教育園區工程」位於雲林溪上游，鄰近礫間淨化設施與醫療資源，第一期經費約3030萬元，以「療癒、生態、教育」為核心，打造兼具休憩與學習功能的水岸空間。



其中「水濱療癒花園」導入五感體驗設計，結合林蔭步道、療癒植栽與高架棧道，並規劃無障礙環形步道系統，串聯各景觀節點，提供民眾親水、散步與放鬆的舒適空間。「生態教育園區」則以人工濕地為核心，增設生態淨化水道、觀察平台與解說設施，讓民眾能在低干擾環境下認識濕地生態，兼顧環境教育與城市韌性。



此外，中游段將陸續推動「警察宿舍聚落」活化及「行政歷史文化廊道」建構。透過老宿舍整修再利用，規劃活動空間與主題遊戲場，並串聯兒童館與周邊設施；同時以行啟紀念館為核心，整合歷史場域、推動文化資產保存，延續城市記憶。

▲雲林溪治理成效卓著，轉變為兼具景觀與休憩功能的親水空間。（圖／記者游瓊華翻攝）