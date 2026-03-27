「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

▲華子狐。（圖／翻攝X @875cos）
記者施怡妏／綜合報導
日本爆乳正妹Coser、實況主華子狐，日前和朋友前往懷舊咖啡廳「椿屋咖啡」喝茶，現場卻發生一段哭笑不得的小插曲。她透露，店員在送上茶具時，同時遞來兩個看起來像帽子的物品，一時覺得有趣，便直接戴到頭上，當場被店員制止，原來那不是帽子，而是用來幫茶壺保溫的保溫套。
お茶飲もうとしたら帽子みたいなものを店員さんから渡されたから、なんだこれ？と思って頭に被ろうとしたら、ポットにです…！って説明されたｗｗｗｗｗｗ pic.twitter.com/qpgpD0jFDn— ﾊﾅｺﾝ (@875n_) March 24, 2026[廣告]請繼續往下閱讀...
原來是茶壺保溫套
華子狐在X發文分享這段糗事，當時準備倒茶，服務生遞來一個外觀看起來像帽子的物品，她沒多想，就順手往自己頭上戴，店員見狀立刻阻止，趕緊向她說明「那是給茶壺用的」。原來這個造型特殊的小物，是用來罩在茶壺外層，讓茶水降溫速度不要太快。
貼文曝光，引來超過310萬人次瀏覽，有網友透露，真的很容易看錯，過去曾在別家咖啡館看過像針織帽的茶壺保溫套；也有人認為，「椿屋珈琲」的保溫套外型確實很像以前常見的圓帽，難怪華子狐會直接戴上去，「完全可以理解」。還有去過的「椿屋珈琲」網友驚呼，「這是什麼鬼，我以前從來沒用過」、「記得第一次在椿屋咖啡店看到它時，我也很驚訝」。
其他網友笑翻直呼「他們把東西遞給妳的時候沒解釋嗎」、「如果是我應該也會戴起來」、「看來我不適合去這種地方」、「它看起來確實更像是帽子，茶壺套造型應該要做出區別」、「一定有很多小朋友戴過」。
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