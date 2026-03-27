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「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

▲▼Coser擔任超兇看板娘！後媽裙完美還原吸84萬觀看：靈魂都被吸走了。（圖／翻攝@K_Pring654、@875cos）

▲華子狐。（圖／翻攝X @875cos）

記者施怡妏／綜合報導

日本爆乳正妹Coser、實況主華子狐，日前和朋友前往懷舊咖啡廳「椿屋咖啡」喝茶，現場卻發生一段哭笑不得的小插曲。她透露，店員在送上茶具時，同時遞來兩個看起來像帽子的物品，一時覺得有趣，便直接戴到頭上，當場被店員制止，原來那不是帽子，而是用來幫茶壺保溫的保溫套。

原來是茶壺保溫套

華子狐在X發文分享這段糗事，當時準備倒茶，服務生遞來一個外觀看起來像帽子的物品，她沒多想，就順手往自己頭上戴，店員見狀立刻阻止，趕緊向她說明「那是給茶壺用的」。原來這個造型特殊的小物，是用來罩在茶壺外層，讓茶水降溫速度不要太快。

貼文曝光，引來超過310萬人次瀏覽，有網友透露，真的很容易看錯，過去曾在別家咖啡館看過像針織帽的茶壺保溫套；也有人認為，「椿屋珈琲」的保溫套外型確實很像以前常見的圓帽，難怪華子狐會直接戴上去，「完全可以理解」。還有去過的「椿屋珈琲」網友驚呼，「這是什麼鬼，我以前從來沒用過」、「記得第一次在椿屋咖啡店看到它時，我也很驚訝」。

其他網友笑翻直呼「他們把東西遞給妳的時候沒解釋嗎」、「如果是我應該也會戴起來」、「看來我不適合去這種地方」、「它看起來確實更像是帽子，茶壺套造型應該要做出區別」、「一定有很多小朋友戴過」。

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