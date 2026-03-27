顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

▲行政院長卓榮泰立院備詢。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，行政院將核頒一等功績獎章表彰貢獻。但有媒體披露顏的辭呈內容，當中點出「一再提出建言未獲採納」、「遭到嚴厲駁斥」等，卓揆證實辭職信內容，行政院也宣布啟動調查。對此，卓榮泰今（27日）備詢時表示，已即刻啟動調查，為昭公信邀請外聘委員。而顏慧欣家屬考量提辭呈在先，辭世時無公職身分「不克領受」一等功績獎章，卓表示，談判獲得重要成果，她功在國家，足以讓國家表達最高敬意，會再取得家屬理解。

卓榮泰今赴立法院備詢，藍委張智倫質詢指出，卓榮泰今日證實顏慧欣的辭職信屬實，信的內容令人不捨，也揭露經貿辦的一些問題。依照信中內容，可以了解到行政院內部有職場霸凌的一些問題，院長提到會啟動霸凌調查，預計什麼時候出爐？

卓榮泰答詢，依照行政院院本部職場霸凌防治、申訴以及調查處理辦法，昨天先由秘書長簽核，啟動調查。為了讓調查有昭公信也順利進行，這次邀請所有調查委員中的外聘委員，期待委員用中立、專業、調查事實讓家屬、社會了解真相。因為現在當事人無法陳述，只能從外部環境、周遭人員做調查，辦法也規定要在一定時間中進行，會依照辦法按部就班進行，時間點由調查委員訂定，希望盡快出爐。

張智倫表示，過去勞動部、現在的行政院都有霸凌狀況，政院有無確保公務體系沒有下一個受害者？另外，行政院本來要頒發給顏慧欣一等功績獎章，家屬表達感激但卻婉拒？

卓榮泰回應，顏副總代表提出的辭職信中，沒有提到霸凌，有說工作中受到駁斥，但政院為了慎重起見，啟動職場霸凌調查。另外，政院頒發一等功績獎章，是基於顏副總代表在談判團隊中盡了很大的貢獻，讓談判獲得重要成果，她功在國家，足以讓國家表達最高敬意，一切會依照程序，取得家屬理解，對她的貢獻，也能讓後人緬懷。

張智倫追問，顏副總離職信中提到過去積極爭取加入CPTPP，過程中經貿辦卻充滿消極態度，顏副總多次提出未獲採納甚至受到斥責。過去民進黨政府多次提出CPTPP加入進展報告，顏副總辭職信中所寫，政府如何回應？政府如何承諾確實有在持續進行？

卓榮泰答詢，行政院啟動院本部調查，就是希望了解工作過程中是否有不合理對待，或長官跟部屬相處有值得檢討的部分，刑事部分交給調查小組；至於CPTPP部分，政府有持續在進行，但也承認過去這一年重兵押在對美談判，雖然很多場合期待友好國家能夠協助更有能見度，也努力達到奧克蘭三原則，但要取得所有會員國共識有相當困難，即刻檢討CPTPP整個工作小組，在最快時間內確認時程及目標。

行政院發言人李慧芝表示，「一等功績獎章」，是政府對於具有重大貢獻者所給予的最高表彰之一。行政院院長卓榮泰，為感謝顏副總談判代表長年深耕國際經貿領域，並全力參與台美關稅談判工作，讓談判團隊取得了重大成果，因此特別核頒一等功績獎章，以表彰其卓越貢獻。

李慧芝表示，顏副總談判代表全心投入、完成國人交付的任務，功在國家，值得國家與社會給予最高的肯定與敬意，因此政院會依照程序，繼續取得家屬的理解，讓顏副總代表在留給國家重大功績的同時，也能留給後人對顏副總談判代表的貢獻，有更多緬懷與紀念。