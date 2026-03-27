坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

▲同樣是屁股黏在椅子上，命運卻大不同！最新研究證實，「動腦久坐」能讓失智風險最高降低11%。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

長期以來，「久坐傷身」的觀念深植人心，這確實是不爭的事實。不過，日本網站《Trill》分享近期一項由巴西聖保羅大學（USP）等研究團隊發表的報告指出，「坐多久」可能不是唯一重點，「坐著在幹嘛」才與失智症風險息息相關。這項追蹤約2萬名受試者、長達19年的研究，已於2026年3月25日正式刊登在《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）。

同樣是「久坐」，做家事或縫紉比看電視更健康

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過去許多研究都指出，長時間坐著不動會增加心血管疾病、2型糖尿病、憂鬱症及失智症的風險。然而，研究人員對此產生了好奇：難道所有的「坐姿活動」對身體的影響都一模一樣嗎？

事實上，單純看電視與坐在書桌前辦公、閱讀或縫紉，雖然同樣是坐著，但大腦的運作程度卻大相徑庭。因此，這項研究將坐姿行為分為兩大類：

第一類是「被動式久坐」，例如看電視、聽音樂或泡澡等，這類活動對認知能力的負荷較低。

第二類則是「主動式久坐」，包括辦公、參加會議、縫紉或閱讀等，這類活動雖然坐著，但需要動腦或動手。

研究團隊利用瑞典的大型追蹤研究數據，分析了20,811名年齡介於35歲至64歲的成年人，追蹤時間從1997年持續到2016年，並透過瑞典的病患登記與死亡紀錄來確認受試者是否罹患失智症。

這項研究的一大亮點在於採用了「替代模型」分析。研究不只觀察單一行為的頻率，更進一步推算：如果將每天原本「被動式久坐」的時間，替換成「主動式久坐」，會產生什麼樣的變化？這種分析方式也更貼近民眾的日常生活選擇。

結果顯示，主動式久坐時間越長的人，罹患失智症的風險越低。

坐著也要「動腦」，有助於降低失智風險

根據具體的數據分析，在調整相關變因後發現：

1、每天多花1小時進行「主動式久坐」的人，失智風險降低約4%。

2、若將1小時的「被動式久坐」替換成「主動式久坐」，風險則下降約7%。

3、在固定其他活動量的模型中，增加主動式久坐時間與降低約11%的風險具有相關性。

這些數據告訴我們，並非「坐著」本身就是萬惡之源，關鍵在於這段時間你如何運用。比起窩在沙發上漫無目的地滑手機或看電視，有意識地閱讀書報，對大腦健康明顯更有益。

為什麼會有這樣的差異？研究團隊認為，主動式的坐姿活動涉及思考、判斷與手部精細動作，能刺激大腦積極運作，進而增加「大腦儲備量（Brain Reserve）」，幫助預防未來的認知功能退化。

此外，被動式久坐通常一坐就是大半天，而主動式活動（如工作或興趣）通常較容易在過程中夾雜短暫的起身活動或休息。研究團隊推測，這種細微的差異可能會進一步影響血流與代謝功能，再加上主動式活動往往帶有目的性或社交性質，能讓生活更有重心，對長期的腦部健康大有幫助。

當然，這項研究屬於觀察性研究，無法直接斷定因果關係；且研究始於1997年，可能未完全反映現代人重度使用智慧型手機與社群媒體的生活型態。

儘管如此，這項研究仍為人們提供了重要的啟示：別只把重點放在「戒掉久坐」，更要學會「聰明地坐」。隨著年齡增長，除了基本的身體鍛鍊，在坐著休息或工作時多找點「燒腦」的事做，或許就是守護大腦健康的一大關鍵。