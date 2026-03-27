　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

▲▼久坐,健康,追劇,讀書,大腦,年輕。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲同樣是屁股黏在椅子上，命運卻大不同！最新研究證實，「動腦久坐」能讓失智風險最高降低11%。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

長期以來，「久坐傷身」的觀念深植人心，這確實是不爭的事實。不過，日本網站《Trill》分享近期一項由巴西聖保羅大學（USP）等研究團隊發表的報告指出，「坐多久」可能不是唯一重點，「坐著在幹嘛」才與失智症風險息息相關。這項追蹤約2萬名受試者、長達19年的研究，已於2026年3月25日正式刊登在《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）。

同樣是「久坐」，做家事或縫紉比看電視更健康

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去許多研究都指出，長時間坐著不動會增加心血管疾病、2型糖尿病、憂鬱症及失智症的風險。然而，研究人員對此產生了好奇：難道所有的「坐姿活動」對身體的影響都一模一樣嗎？

事實上，單純看電視與坐在書桌前辦公、閱讀或縫紉，雖然同樣是坐著，但大腦的運作程度卻大相徑庭。因此，這項研究將坐姿行為分為兩大類：

第一類是「被動式久坐」，例如看電視、聽音樂或泡澡等，這類活動對認知能力的負荷較低。

▲▼久坐,健康,追劇,讀書,大腦,年輕。（圖／取自免費圖庫pexels）

第二類則是「主動式久坐」，包括辦公、參加會議、縫紉或閱讀等，這類活動雖然坐著，但需要動腦或動手。

研究團隊利用瑞典的大型追蹤研究數據，分析了20,811名年齡介於35歲至64歲的成年人，追蹤時間從1997年持續到2016年，並透過瑞典的病患登記與死亡紀錄來確認受試者是否罹患失智症。

這項研究的一大亮點在於採用了「替代模型」分析。研究不只觀察單一行為的頻率，更進一步推算：如果將每天原本「被動式久坐」的時間，替換成「主動式久坐」，會產生什麼樣的變化？這種分析方式也更貼近民眾的日常生活選擇。

結果顯示，主動式久坐時間越長的人，罹患失智症的風險越低。

坐著也要「動腦」，有助於降低失智風險

根據具體的數據分析，在調整相關變因後發現：

1、每天多花1小時進行「主動式久坐」的人，失智風險降低約4%。

2、若將1小時的「被動式久坐」替換成「主動式久坐」，風險則下降約7%。

3、在固定其他活動量的模型中，增加主動式久坐時間與降低約11%的風險具有相關性。

這些數據告訴我們，並非「坐著」本身就是萬惡之源，關鍵在於這段時間你如何運用。比起窩在沙發上漫無目的地滑手機或看電視，有意識地閱讀書報，對大腦健康明顯更有益。

▲▼久坐,健康,追劇,讀書,大腦,年輕。（圖／取自免費圖庫pexels）

為什麼會有這樣的差異？研究團隊認為，主動式的坐姿活動涉及思考、判斷與手部精細動作，能刺激大腦積極運作，進而增加「大腦儲備量（Brain Reserve）」，幫助預防未來的認知功能退化。

此外，被動式久坐通常一坐就是大半天，而主動式活動（如工作或興趣）通常較容易在過程中夾雜短暫的起身活動或休息。研究團隊推測，這種細微的差異可能會進一步影響血流與代謝功能，再加上主動式活動往往帶有目的性或社交性質，能讓生活更有重心，對長期的腦部健康大有幫助。

▲▼久坐,健康,追劇,讀書,大腦,年輕。（圖／取自免費圖庫pexels）

當然，這項研究屬於觀察性研究，無法直接斷定因果關係；且研究始於1997年，可能未完全反映現代人重度使用智慧型手機與社群媒體的生活型態。

儘管如此，這項研究仍為人們提供了重要的啟示：別只把重點放在「戒掉久坐」，更要學會「聰明地坐」。隨著年齡增長，除了基本的身體鍛鍊，在坐著休息或工作時多找點「燒腦」的事做，或許就是守護大腦健康的一大關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解
最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯
全台首創！虎航宣布推出訂閱制
快訊／中鋼紀念品出爐　136萬股民驚呆
驚見招租海！逢甲「10年慘跌570萬人次」　業者抱團自救
台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天「雨掃北東」周日飆33度　周二起鋒面連發雨下7天

「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯：集團幾乎沒損失

大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

日月潭蓄水率6成！九蛙疊像洗澡　「最深層蛙王」破土重見天日

黃國昌號召329上凱道討公道！　PTT鄉民反應曝「選票一定到」

購物狂必做「感恩日記」理財法　專家證實：每天5分鐘真的能省錢

柯文哲4罪刑期「加起來21年」　為何被判17年？律師解釋原因

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

明天「雨掃北東」周日飆33度　周二起鋒面連發雨下7天

「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯：集團幾乎沒損失

大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

日月潭蓄水率6成！九蛙疊像洗澡　「最深層蛙王」破土重見天日

黃國昌號召329上凱道討公道！　PTT鄉民反應曝「選票一定到」

購物狂必做「感恩日記」理財法　專家證實：每天5分鐘真的能省錢

柯文哲4罪刑期「加起來21年」　為何被判17年？律師解釋原因

伊朗革命衛隊：平民立刻撤離美軍駐紮區　荷莫茲海峽關閉

明天「雨掃北東」周日飆33度　周二起鋒面連發雨下7天

他遭金屬桿擊中起身就痛竟「腸系膜出血」　醫揭外力撞擊致命警訊

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

隱匿豬瘟害全台吃不到新鮮肉！畜牧場小老闆裝無辜　辯只是寫錯

想都更但借不到錢！政府「10億信用保證」拍板　每戶上限600萬

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

馬祖傳命案！村長送酒找嘸人...1個月後尋獲　遇害丟蝴蝶谷成腐屍

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

4台將日職二軍出賽　張峻瑋2局3K飆153公里、防禦率仍是0

【你家狗是斧頭幫？XD】主人一點沖天炮　牠們竟真的馬上跑回來！

生活熱門新聞

長榮航空機票限時77折　來回最低3122元

孫芸芸女兒「未婚生子」生父非富二代　身分遭肉搜

柯文哲遭判17年　一票人湧鍾小平FB洗版「感謝！」

今春雨狂炸北台灣　下周還有更強鋒面接力

喊法官留下1漏洞　邱毅：供柯文哲二審平反

北部今明有雨　下周回暖飆30度「清明連假防劇烈天氣」

單親爸尋找二春　網見1句話超問號

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？

柯文哲二審判決可再往上！律師曝1關鍵

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

CAS大廠疑宰斃死豬！　超髒肢解現場直擊

BMW女「為買飲料」閃黃燈停路中　超扯畫面曝

更多熱門

相關新聞

日網瘋傳「懶人體質改造法」睡前5分鐘＋微調晚餐打造易瘦體質

日網瘋傳「懶人體質改造法」睡前5分鐘＋微調晚餐打造易瘦體質

日本網站《beauty news tokyo》近日分享了一套「懶人體質改造法」，表示只需微調日常生活中的小細節，就能啟動身體的燃脂開關，讓你在睡夢中也能自然消耗熱量。

掌握「3大生活習慣」打造躺著也能燃脂的易瘦體質

掌握「3大生活習慣」打造躺著也能燃脂的易瘦體質

大谷二刀流開季　瞄準賽揚拚3連霸

大谷二刀流開季　瞄準賽揚拚3連霸

白髮狂冒不是老！營養師曝5種「養黑髮食物」

白髮狂冒不是老！營養師曝5種「養黑髮食物」

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

關鍵字：

久坐健康追劇讀書大腦年輕

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

英女看演唱會遭當眾侵犯　男緊貼身後洩慾

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面