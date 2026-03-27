　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

▲大甲媽祖遶境將起駕，西螺福興宮準備迎接年度盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，遶境進香不僅是宗教盛事，更是凝聚人心的重要時刻，每年都有來自各地甚至海外的信眾參與，展現台灣深厚的民間信仰文化與團結力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

被譽為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境進香即將登場，預定於農曆3月1日（國曆4月17日）晚間10時05分自大甲鎮瀾宮起駕。隨著來自各地的信眾與隨香客陸續湧入，西螺福興宮宣布，將於4月19日至22日連續4天不關廟門，提供徒步及隨香民眾休憩空間，迎接年度宗教盛事。

每年遶境期間，香路沿線湧現大批信徒與補給隊伍，形成獨特的人文景象。今年活動以「善」為主題，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，沿途點心站與各式服務據點，都是民間自發的善行展現，信眾彼此扶持、無私分享，體現宗教文化中溫暖的人情味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大甲媽祖遶境將起駕，西螺福興宮準備迎接年度盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲媽祖遶境將起駕，西螺福興宮準備迎接年度盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）

為確保活動順利進行，廟方也提前整合地方資源，西螺福興宮邀集雲彰友宮餐敘並邀集西螺鎮公所、代表會及各里長，並與雲林縣警察局西螺分局及彰化、雲林多地友宮協調合作，共同規劃接待與交通動線。廟方並感謝彰化縣政府、雲林縣政府及大甲鎮瀾宮等單位協助，盼讓這場百年香路延續的信仰活動圓滿完成。

今年因西螺大橋進行維修補強工程，交通動線也配合調整。4月19日上午6時至晚間8時，開放徒步隨香信眾南下單向通行；4月22日上午6時起至23日上午6時，則開放北上單向通行。至於汽機車與腳踏車等車輛，將改道行經溪州大橋，相關單位也呼籲民眾提前規劃路線，以免影響行程。

隨著起駕時刻逼近，香路沿線已逐漸升溫，從廟埕到街道，可見各地準備迎香的布置與人潮，交織出宗教信仰與地方情感的獨特風景。西螺福興宮表示，期盼透過完善的服務與空間，讓遠道而來的信眾在朝聖之餘，也能獲得片刻休息，延續這條跨越世代的信仰之路。

▲大甲媽祖遶境將起駕，西螺福興宮準備迎接年度盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺大橋施工期間採單向通行，信眾徒步過橋畫面將壯觀再現。（圖／西螺福興宮提供）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解
最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯
全台首創！虎航宣布推出訂閱制
快訊／中鋼紀念品出爐　136萬股民驚呆
驚見招租海！逢甲「10年慘跌570萬人次」　業者抱團自救
台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天「雨掃北東」周日飆33度　周二起鋒面連發雨下7天

「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯：集團幾乎沒損失

大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

日月潭蓄水率6成！九蛙疊像洗澡　「最深層蛙王」破土重見天日

黃國昌號召329上凱道討公道！　PTT鄉民反應曝「選票一定到」

購物狂必做「感恩日記」理財法　專家證實：每天5分鐘真的能省錢

柯文哲4罪刑期「加起來21年」　為何被判17年？律師解釋原因

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

明天「雨掃北東」周日飆33度　周二起鋒面連發雨下7天

「喝茶送帽子？」日爆乳Coser拿起試戴　店員急攔！真實用途驚呆

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯：集團幾乎沒損失

大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

坐著也能防失智？研究顯示：比起追劇「動腦久坐」能讓大腦更年輕

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

日月潭蓄水率6成！九蛙疊像洗澡　「最深層蛙王」破土重見天日

黃國昌號召329上凱道討公道！　PTT鄉民反應曝「選票一定到」

購物狂必做「感恩日記」理財法　專家證實：每天5分鐘真的能省錢

柯文哲4罪刑期「加起來21年」　為何被判17年？律師解釋原因

伊朗革命衛隊：平民立刻撤離美軍駐紮區　荷莫茲海峽關閉

明天「雨掃北東」周日飆33度　周二起鋒面連發雨下7天

他遭金屬桿擊中起身就痛竟「腸系膜出血」　醫揭外力撞擊致命警訊

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

隱匿豬瘟害全台吃不到新鮮肉！畜牧場小老闆裝無辜　辯只是寫錯

想都更但借不到錢！政府「10億信用保證」拍板　每戶上限600萬

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

馬祖傳命案！村長送酒找嘸人...1個月後尋獲　遇害丟蝴蝶谷成腐屍

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

4台將日職二軍出賽　張峻瑋2局3K飆153公里、防禦率仍是0

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

生活熱門新聞

長榮航空機票限時77折　來回最低3122元

孫芸芸女兒「未婚生子」生父非富二代　身分遭肉搜

柯文哲遭判17年　一票人湧鍾小平FB洗版「感謝！」

今春雨狂炸北台灣　下周還有更強鋒面接力

喊法官留下1漏洞　邱毅：供柯文哲二審平反

北部今明有雨　下周回暖飆30度「清明連假防劇烈天氣」

單親爸尋找二春　網見1句話超問號

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？

柯文哲二審判決可再往上！律師曝1關鍵

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

台鐵大誤點「高鐵啟動聯防」　晚間加開2班全車自由座

CAS大廠疑宰斃死豬！　超髒肢解現場直擊

BMW女「為買飲料」閃黃燈停路中　超扯畫面曝

更多熱門

相關新聞

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

為迎接白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵公司宣布推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」，採溫馨可愛的媽祖形象結合車票設計，陪伴旅客踏上朝聖之路。

西螺大橋封橋維修　大甲媽遶境採人車分道

西螺大橋封橋維修　大甲媽遶境採人車分道

瑞芳台2線86.5K自來水管爆裂　雙向封閉

瑞芳台2線86.5K自來水管爆裂　雙向封閉

水里楊家黑虎將軍遶境　警加強維安

水里楊家黑虎將軍遶境　警加強維安

國際自由車賽經長治路段　 屏東警分局籲配合交管

國際自由車賽經長治路段　 屏東警分局籲配合交管

關鍵字：

大甲媽祖遶境西螺福興宮交通管制大甲鎮瀾宮

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

英女看演唱會遭當眾侵犯　男緊貼身後洩慾

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面