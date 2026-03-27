大甲媽祖遶境百年香路再啟！福興宮開放休憩　西螺大橋管制一次看

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，遶境進香不僅是宗教盛事，更是凝聚人心的重要時刻，每年都有來自各地甚至海外的信眾參與，展現台灣深厚的民間信仰文化與團結力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

被譽為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境進香即將登場，預定於農曆3月1日（國曆4月17日）晚間10時05分自大甲鎮瀾宮起駕。隨著來自各地的信眾與隨香客陸續湧入，西螺福興宮宣布，將於4月19日至22日連續4天不關廟門，提供徒步及隨香民眾休憩空間，迎接年度宗教盛事。

每年遶境期間，香路沿線湧現大批信徒與補給隊伍，形成獨特的人文景象。今年活動以「善」為主題，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，沿途點心站與各式服務據點，都是民間自發的善行展現，信眾彼此扶持、無私分享，體現宗教文化中溫暖的人情味。

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▲大甲媽祖遶境將起駕，西螺福興宮準備迎接年度盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）

為確保活動順利進行，廟方也提前整合地方資源，西螺福興宮邀集雲彰友宮餐敘並邀集西螺鎮公所、代表會及各里長，並與雲林縣警察局西螺分局及彰化、雲林多地友宮協調合作，共同規劃接待與交通動線。廟方並感謝彰化縣政府、雲林縣政府及大甲鎮瀾宮等單位協助，盼讓這場百年香路延續的信仰活動圓滿完成。

今年因西螺大橋進行維修補強工程，交通動線也配合調整。4月19日上午6時至晚間8時，開放徒步隨香信眾南下單向通行；4月22日上午6時起至23日上午6時，則開放北上單向通行。至於汽機車與腳踏車等車輛，將改道行經溪州大橋，相關單位也呼籲民眾提前規劃路線，以免影響行程。

隨著起駕時刻逼近，香路沿線已逐漸升溫，從廟埕到街道，可見各地準備迎香的布置與人潮，交織出宗教信仰與地方情感的獨特風景。西螺福興宮表示，期盼透過完善的服務與空間，讓遠道而來的信眾在朝聖之餘，也能獲得片刻休息，延續這條跨越世代的信仰之路。

▲西螺大橋施工期間採單向通行，信眾徒步過橋畫面將壯觀再現。（圖／西螺福興宮提供）