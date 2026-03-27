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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾說「起訴書受賄證據薄弱」　謝長廷點柯案關鍵：我與法官認定沒落差

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院昨宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，法官未採用「小沈1500」、而是以人頭政治獻金210萬判處收賄部分。日前曾說「起訴書受賄證據薄弱」的前駐日大使謝長廷今（27日）表示，法官、檢察官在事實認定方面，當然比較權威，昨日法院有明確指出，1500萬元部分無其他「補強證據」，未被採用，自己當初的看法和現在的法官認定並沒落差。

昨日法院判決指出，柯文哲貪污罪部分判刑13年、褫奪公權6年；另在公益侵占政治獻金部分分別判刑2年及3年6月，背信罪判刑2年6月，合併應執行17年徒刑。案件目前仍在上訴程序中，尚未定讞。

對於判決結果，謝長廷表示，柯文哲一年多前被起訴時，他曾經說「起訴書受賄證據薄弱」，引起不少批評，昨天柯文哲因貪污等罪被判17年有期徒刑，有高雄的朋友半嘲諷的問他，老市長的法律專業知識是不是掉漆了？還是法官比較厲害吧？

謝長廷認為，理論上，法官、檢察官有看卷宗，有調查證據，他們在事實認定方面，當然比較權威，非一般人能置喙，這點他同意，但起訴狀或判決書公佈後，社會可以評論，並不矛盾。

謝長廷也提到，昨日法院有明確指出，柯文哲被訴收賄1500萬元部分，並無其他「補強證據」佐證，所以沒有認定此部分犯罪事實。要求「補強証據」就是起訴狀證據薄弱的意思，因為沒有補強，所以這個部分，柯文哲和沈慶京都沒有定罪。自己當初的看法和現在的法官認定並沒落差。

謝長廷認為，個性就是命運，政治是衆人之事，柯文哲的言行挑起社會巨大的負能量，政治因素多於法律，很難冷靜評論，很多事可能需要時間沈澱。

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