伊朗革命衛隊：平民立刻撤離美軍駐紮區　荷莫茲海峽關閉

▲圖為伊朗革命衛隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊（IRGC）最新發表聲明，敦促地區內平民立即撤離美軍駐紮區域，表示有責任義務在任何發現美軍蹤跡的地點發動攻擊。

半島電視台、伊朗國際報導，上述消息由伊斯蘭革命衛隊公共關係辦公室透過伊朗官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim）刊載的聲明中提及，並稱「我們強烈建議您立即離開美軍駐紮地區，以免受到波及受傷」。

革命衛隊27日表示，荷莫茲海峽已關閉，任何試圖通過水道的船隻都將面臨嚴厲措施。革命衛隊還稱，有3艘貨櫃船在試圖進入指定航道時被迫折返，凡是往返與美國、以色列結盟國家港口的船隻將被禁止通行。

點名美國以色列 伊朗控非法戰爭

在此之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在聯合國人權理事會緊急會議上發言，稱伊朗正面臨一場由美國與以色列這兩個擁有核武的政權所強加的非法戰爭，且這場侵略戰爭毫無道理，手段殘暴。

阿拉奇指出，這起針對學校的野蠻攻擊只是冰山一角，這並非單純意外，更非誤判，「瞄準沙賈雷·塔耶巴（Shajareh Tayyebeh）女子小學的行動，是一場戰爭罪及反人類罪，這必須受到所有人明確譴責」。

阿拉奇說，「美國試圖為其罪行辯解的自相矛盾言論，無法以任何方式掩蓋其責任。他們在毫不顧及戰爭法與基本人道與文明原則的情況下，攻擊平民與民用基礎設施」，伊朗境內已有超過600所學校被摧毀或受損，並有超過1000名師生死傷。