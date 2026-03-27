嘿咻過後拒交往！摩鐵過夜凍未條又硬上　渣男賠200萬換緩刑

▲阿強趁小菊熟睡硬上得逞，二審賠償200萬元獲緩刑。（圖／示意照與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者白珈陽／台中報導

台中市男子阿強（化名）與女子小菊（化名）是朋友關係，2人某次發生合意性行為後，隔天一早小菊想要雙方正式交往，遭到阿強拒絕，再次日阿強又想要性行為時，小菊心情低落表明不願意，但當晚阿強趁小菊熟睡，竟乘機性交得逞，小菊因疼痛驚醒，事後報警提告。一審將阿強判刑3年8月，案經上訴，二審考量阿強坦承犯行，並以200萬元與小菊達成和解，改處2年有期徒刑，給予緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，阿強與小菊本就互有好感，2人在2024年2月間在台中見面遊玩，晚上到西屯區一家摩鐵合意發生性行為1次，翌日小菊詢問阿強，是否願意交往？但阿強回覆「我還有其他男女關係」而拒絕，小菊因此情緒低落，並拒絕阿強的安撫。

再隔天2人回到摩鐵時，阿強要求小菊發生性行為，但小菊因阿強自曝有其他男女關係而心情差，嚴詞拒絕並表明不願發生性行為，此時阿強答應小菊，未料當晚卻趁小菊熟睡時，乘機進行性交，小菊因疼痛被驚醒，向阿強說「我不要，我不是睡前才有說我不要嗎！」但阿強沒有停下動作，持續違反小菊意願而繼續性交得逞。

台中地院一審時阿強承認有發生性行為，但否認違反小菊意願，辯稱被拒絕的當天早上有與小菊聊過並表示意願，才與小菊發生性行為；法官根據小菊的偵訊、審理時的證述，以及相關診斷證明，認定阿強是違反意願性交，依強制性交罪判3年8月。

台中高分院審酌，阿強在上訴二審期間，改口坦承犯行，並當庭賠償200萬元與小菊達成和解，又考量阿強無有期徒刑之前科，犯後應已反省檢討，並積極彌補被害人損失，宣告原判決刑部分撤銷，改判2年有期徒刑，緩刑5年，期間付保護管束，並履行向指定公益機構提供60小時義務勞務，以及接受法治教育場次。