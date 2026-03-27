批鍾小平破壞藍白合　許甫：希望在年底後他就不是台北市議員

▲民眾黨北市議員擬參選人許甫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司宣判，一審遭重判17年，判決結果衝擊政壇版圖，也攸關未來國民黨、民眾黨間的互動，甚至恐讓藍白合作更為緊密。民眾黨松山信義選區議員參選人許甫說，鍾小平一直自詡是打京華城的揭弊英雄，其實只是去搶功，「有鍾小平這種在國民黨內部破壞藍白合作契機的民代，很希望在年底之後，他就不是台北市議員了」。

許甫批，鍾小平一直自詡是打京華城的揭弊英雄，其實根本是假的，2024年4月就已有人去告發，當時檢調已經在查好幾天了，他只是為了媒體曝光才去搶功勞，就只是蹭的小丑。

許甫說，有鍾小平這種在國民黨內部破壞藍白合作契機的民代，「很希望在年底之後，他就不是台北市議員了」。鍾小平過去新黨、無黨、加入國民黨然後又退黨，一度還想蹭民眾黨，蹭不成又要回國民黨，「光這樣的事蹟，忠誠度非常可疑，他輕易轉換色彩一點都不意外」。

許甫說，鍾小平的動作就是想對淺綠選票招手，綠營拿一點、無黨拿一點，「他在為自己年底的選舉求生存，所以現在他會比綠營還綠營、以側翼還側翼」，不只民眾黨、還有很多國民黨朋友，都希望鍾小平的行為可以受到強烈檢視。

許甫說，京華城會成為政治或司法史上的一個教案，從搜索到羈押、起訴、偵訊、判決，都很耐人尋味。講到210萬，一個人如果要賄賂，有人會登報跟大家說要賄賂誰？不可能有人會這樣，一定是低調進行，「210萬在哪裡？在民眾黨政治獻金專戶裡，而且要查核的、是給民眾黨的，這跟柯文哲什麼關係？」

許甫還提到，法官認為京華城變更容積率時會有120億的利潤，只有210萬的匯款，「這真的太小看柯文哲，太欺負人了吧？」再者，為什麼會認為柯文哲知情？因為朱亞虎在筆錄中至少講了十幾次，210萬不是匯款，只是希望捐給民眾黨打好關係的政治獻金。