莽男酒後狂毆街友「倒地繼續踹」　顱內出血送醫18天後不治

▲桃園市黃姓男子去年8月在桃園市某公園與游姓街友喝酒，雙方突起爭執，黃對游痛毆後離去，經送醫急救18天後仍傷重不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年8月在桃園區朝陽公園與游姓街友喝酒，雙方疑因嫌隙起口角爭執，黃男突然徒手對游頭部等處爆打踹踢，導致游倒地昏迷，黃隨後逕自離去，游男被其他街友發現後送醫急救18天後仍傷重不治；桃園地檢署調查時，黃男坦承犯行，檢方偵結依國民法官法之傷害致死罪嫌將黃男提起公訴。

檢警調查，44歲黃姓男子，常常前往公園與街友飲酒，游姓街友則長在朝陽公園蕩，黃與游素有嫌隙。去年8月31日晚上7時許，黃男與游男、蘇姓街友等人在朝陽公園鐘樓喝酒時，黃男因故與游男爭執，黃男突然暴怒朝游男頭部等處爆打踹踢，導致游因而倒地，黃仍繼續以腳踹踢游之右胸及頭部，導致游受有創傷性硬腦膜下出血、硬膜上出血、心室上心律不整、肋骨骨折等傷勢，黃男逞兇後即逕自離去。

游男倒地後昏迷不醒，於翌日下午4時許，被朝陽公園之王姓、高姓街友發現沒有意識倒臥在地後送醫急救，游男仍於9月18日晚上10時許，因腦損傷及頭部外傷併顱內出血等傷勢而不治，案經游男家人報警提告。

桃園地檢署複訊時，被告黃男坦承犯行，桃園警方提供現場蒐證照片、醫院診斷證明等佐證，足認黃男犯行明確，檢方依國民法官法之傷害致死罪嫌提起公訴。