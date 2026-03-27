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守護醫護安全！麻豆新樓醫院演練醫療暴力　強化即時應變機制

▲麻豆新樓醫院舉辦醫療暴力防範演練，模擬急診突發事件提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆新樓醫院舉辦醫療暴力防範演練，模擬急診突發事件提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導
為強化醫療環境安全，麻豆新樓醫院27日舉行年度「醫療暴力防範演練」，透過模擬急診室突發暴力事件，實地檢驗院內通報系統與第一線醫護應變能力，並與轄區警方建立更緊密的聯防機制，展現對醫療暴力「零容忍」的堅定態度。

▲麻豆新樓醫院舉辦醫療暴力防範演練，模擬急診突發事件提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

本次演練情境貼近實務，模擬病患家屬因情緒失控，出現言語威脅甚至企圖衝擊診間等狀況。醫護人員第一時間啟動醫療暴力緊急通報系統，院內安全人員迅速到場進行勸導與隔離，同步示範如何使用防護器具，確保醫護人員與其他病患安全。

演練過程中也邀請轄區派出所員警參與，現場指導醫護人員在面對肢體衝突時的自我保護技巧，並優化通報後的警力銜接流程，讓整體應變更加流暢、精準。

院長劉啓擧表示，醫療環境安全攸關醫療品質，透過實境演練，能讓同仁在突發狀況中保持冷靜，熟練執行「通報、疏散、保護、蒐證」四大標準作業程序（SOP），有效降低風險發生。

▲麻豆新樓醫院舉辦醫療暴力防範演練，模擬急診突發事件提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

院方強調，醫院是守護生命的重要場域，不容任何暴力行為干擾醫療運作。此次演練不僅是技能強化，更是對醫護人員心理支持的一環，未來將持續精進安全機制，打造友善且安心的就醫環境，讓醫護人員能安心工作、病患也能放心就醫。

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