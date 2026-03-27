「鍾小平不是吹哨者」　黃揚明曝柯案早被民眾告發、綠營開記者會攻擊

▲鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院昨宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。綠營則認為，該案源起就是國民黨議員鍾小平舉發。對此，媒體人黃揚明今（27日）指出，事實上，根據北檢卷證，最早是2024年4月11日有位陳姓民眾向檢方告發，同月中旬北檢查辦，更別說，早在2024年1月總統大選前民進黨就召開「柯文哲用京華城容積獎勵換百億選舉經費」記者會。因此，鍾小平不是「吹哨者」，只是跟風而已，綠營要把全案說成藍營打白營，司馬昭之心，路人皆知。

黃揚明表示，台北地院昨針對柯文哲京華城等案一審宣判，判決出爐後，許多媒體用「吹哨人」來形容國民黨台北市議員鍾小平，這當然是被扭曲的資訊。

黃揚明指出，在2024年5月3日的自由時報頭版，可以看到在內文的導言中就提及「台北地檢署也接獲民眾告發，收案後昨（5月2日）正式分他字案偵辦，案由是貪污治罪條例」。同一篇報導的倒數第2段「北市議員鍾小平昨也對京華城容積率案，前往北檢告發柯文哲及前副市長彭振聲涉犯圖利罪」。

黃揚明指出，事實上，白營早就澄清過，京華城案進入司法程序，根據北檢卷證，最早是2024年4月11日有一位陳姓民眾向檢方告發，同月中旬最高檢就發交北檢查辦。

黃揚明提到，更別說，早在2024年1月總統大選前，民進黨中央就開了一場「圖利國民黨財團 民進黨：柯文哲用京華城容積獎勵換百億選舉經費」記者會，與會者包括「民進黨發言人張志豪、台北市議員簡舒培、顏若芳」。另外，監察院也在2024年1月24日針對京華城案提出調查報告並糾正台北市政府。這些，都早於郝龍斌質疑、游淑慧、鍾小平等人跟進。

黃揚明強調，綠營之所以要強調鍾小平、游淑慧的角色，當然就是要把全案說成是藍營打白營。事實上，鍾小平只是跟風而已。司馬昭之心，路人皆知。

▼黃揚明貼出資料。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）