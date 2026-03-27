油電高漲救星！高科大太陽能車長征澳洲3千km　挑戰量產百萬有找

▲高科大學生研發的純太陽能車屢屢出國比賽獲獎。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

美伊戰爭情勢未明朗，在油電氣高漲的危機時代，綠能驅動將是趨勢。由高雄科技大學學生組成的「阿波羅太陽能車隊」，研發出的太陽能車屢獲國際大獎，甚至兩度長征澳洲3000公里公路賽。幕後推手、高科大教授艾和昌表示，太陽能驅動載具極具競爭力，曾有業界洽談合作，是一款能立即投入量產的車型，預估售價80萬至110萬元，一天續航力超過500公里。

台灣太陽能教育與綠能科技發展邁入30年重要里程碑，教育部於2005年在高雄科技大學建工校區成立「南部太陽能學校」，並建置「再生能源館」，提供工作團隊開發設計及製作太陽光電載具、建材及消費電子產品場所。多年來協助廠商開發太陽電池模組、太陽能電動自行車、高雄市太陽能愛之船等。

▲「Apollo IX太陽能車」第九代車款一天可跑500多公里。（圖／記者許宥孺攝）



其中，由高科大模具系教授艾和昌成立主持的「阿波羅太陽能車隊」，自1998年成立至今，是國內歷史最悠久且唯一的太陽能車隊。當年研發出的第一代太陽能車無法載人、動能也不持久，操場兩圈都跑不完，直到2002年研發第三代已可完成總長700公里南北測試，2013年的七代車款甚至掛有合法車牌，是具有一般道路行駛權力的純太陽能動力車。

艾和昌教授表示，2021年最新研發的「Apollo IX太陽能車」第九代車款，分別在2023年、2025年澳洲世界太陽能車挑戰賽中，在3000公里嚴苛公路賽與場內排位賽中屢創佳績，能源消耗表現達到最佳化，時速最快可達125公里，引發國際媒體關注。

▲全球太陽能車競賽創始人Hans Tholstrup（左）、台灣太陽能車教父艾和昌（右）。（圖／記者許宥孺攝）

艾和昌指出，團隊研發的太陽能車因安裝擴散器，在強烈疾風下可降低風阻，而自主開發的太陽能板則可完全貼合於車身，讓設計者不必為了兼顧美觀而改變原本的車體形狀。在這2大特點加持下，這台車既具備低風阻優勢，造型又接近市售車款，評估若能量產上市，售價約可落在80萬至110萬元間，並逐步達成無人化設計，在油電高漲時代，使用者再也不用到處找加油樁或充電站。

艾和昌說，一般電動車每度電大約跑6公里，「Apollo IX」車上搭載15度電容量，一度電可跑34.5公里，一天下來產出的電力就足以讓車子跑500多公里。即便加上冷氣、影音等設備，一度電至少還能跑20 公里，效率依舊是傳統電動車的3倍以上。

▲▼漢斯試乘學生研發的太陽能車。（圖／記者許宥孺攝）



今年82歲、被譽為全球太陽能車競賽重要推手與精神象徵的漢斯（Hans Tholstrup）今日造訪高科大。提及1970年代末期，世界發生能源危機，促使他提出「太陽能車」的構想，他打造並完成人類第1部太陽能車，而且親自駕駛這部車在1982年完成伯斯到雪梨的壯舉。40年後的今日猶如當年的能源危機，他希望再開發「太陽能人力三輪車」，並將再次挑戰橫跨澳洲6000公里的壯舉。